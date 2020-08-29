俄羅斯：反興奮劑機構總幹事被解職

俄羅斯反興奮劑機構（Rusada）總幹事Iouri Ganous，於三年前2017年8月上任，現已遭解職。俄羅斯奧委會的審計揭示其在內部管理上存在違規。

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據本台RFI法廣記者Etienne.B周六（2020年8月29日）發自莫斯科報道，在俄羅斯反興奮劑機構負責人於昨天周五遭解職後，世界反興奮劑機構（AMA）表示擔憂，並重申旗下所有國家級機構應該保持獨立於奧委會之外。遭解職的俄羅斯反興奮劑機構總幹事在國際上的口碑不錯，展現了俄羅斯想要與世界體壇和解的意願。

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俄羅斯奧委會主席表示，做出解職決定的基礎是行政ˎ 金融和經濟違規。審計認為，在2018年至2019年間工作旅行的打的費用過於昂貴。其遭解職不是意外，最近幾周已有很多跡象。而遭解職的總幹事本人則表示，審計只是讓他走人的一個手段。

變革力度過大

Iouri Ganous在三年前被任命為俄羅斯反興奮劑機構負責人時，其演講對俄羅斯體壇沒有絲毫迎合。他解僱了俄羅斯反興奮劑機構90%的職員，掃清了有關俄羅斯接受作假的陰謀論說法。

俄羅斯輿論認為，正是由於他決心徹底清除Augias奧革阿斯的牲畜欄（希臘神話故事），造成他被認為是一名“國家的敵人”。人們顯然是想要他改變外觀，而他卻動用了坦克。

俄羅斯奧委會主席表示，接掌反興奮劑機構總幹事一職的新人將在未來六個月內獲得任命。

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