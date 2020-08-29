Covid-19：德國柏林再現“反口罩”示威

民意調查結果顯示，四分之三的德國民眾同意政府為對抗Coronavirus所採取的措施，並予以遵守。但少數人予以批評，拒絕執行，並堅持上街譴責他們認為過分了的措施。繼8月1日上一次動員2萬人參加集會後，柏林街頭周六再度出現“反口罩”示威民眾。

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據本台RFI法廣記者Pascal.T周六（2020年8月29日）發自柏林報道，周五晚間，一名上次示威的演講者預言，周六的示威將是1945年以來歷史的重要一天。

柏林示威禁令遭司法駁回

繼上一次的集會四星期後，反口罩和反擴大Covid-19防疫措施的民眾周六再次走上街頭。而柏林在周三曾宣布禁止示威。市政府的理由是上一次8月1日集會沒有遵守社交距離，存在公共衛生上的風險，但這一理由在周五被司法駁回。周六的集會有可能會出現極端情況。許多極右派團體也加入了這一動員。拒絕接受旨在限制Coronavirus蔓延措施的民眾認為這阻礙了他們的自由。與極端者一起遊行的人中，還包括反疫苗者 ˎ 嬉皮士 ˎ 陰謀論者和一些感到不安的德國民眾。有人甚至把當前與猶太人遭納粹迫害，相提並論。

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另據來自柏林的最新報道，8月29日周六的遊行人數達到18 000人，與8月1日的上一次集會幾乎旗鼓相當。

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