海地糧食危機惡化 超四百萬人需救助

加勒比地區島國海地有超過400萬民眾急需援助，這是海地當局與聯合國的最新評估。如果說造成這一情況的部分解釋是氣候災難，那社會政治危機也是原因。

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據本台Rfi法廣周六（2020年9月5日）法文報道，上周的勞拉颶風（Laura）淹沒了農田，造成海地南部最弱勢群體的生活條件進一步惡化。海地超過25%的通貨膨脹率造成民眾貧困，食品補給供應困難。

世界糧食計畫（PAM）和聯合國糧農組織（FAO）在海地的食品安全協調員表示，貪污與社會政治危機要為這一人道災難承擔主要責任。

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海地沒有類似恐怖主義 ˎ 聖戰組織和分離運動，卻是全球糧食不安全性最嚴重的十個國家之一。海地也不存在因大規模跨邊境人口流動而設立的難民營。海地卻和一些非洲國家那樣，國家結構很脆弱，在公共基礎設施領域投資不足。

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«石油加勒比»醜聞

海地的社會政治危機源於 «石油加勒比»醜聞（Petrocaribe），癱瘓了有利於改善民眾生活條件的投資。世界銀行和歐盟在一定程度上都對繼續投資持保留。預測認為，到2021年3月，近450萬海地人將處於嚴重的糧食危機。

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