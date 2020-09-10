Covid-19 : 核酸檢測呈陽未必一定傳染

法國國家足球隊門衛曼丹達（Steve Mandanda）沒有參加最近一次集訓，原因是他在間隔一個月里的兩次核酸檢測(PCR)呈陽性。衛生當局如今意識到，有越來越多的患者在病癒後的數月里，核酸檢測依然呈陽。本台RFI法廣科技組的一名記者就有親身體會。

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本台RFI法廣周四（2020年9月10日）刊出了科技組記者Alexis.B的一篇自述，介紹其在三月份法國首波Covid-19疫情爆發後遭感染的親身經歷。

據這名法國記者介紹，他在五月份封城結束後做的血液檢測顯示，其體內有抗體。而八月底外出採訪前做的核酸檢測結果顯示，居然呈陽性。他因此被隔離兩周，然後再次做核酸檢測結果還是呈陽性。然後又等了一個星期，第三次做核酸檢測結果才最終出現了大家所期待的陰性結果。

醫生的解釋是，這是三月份時遭感染後的病毒殘餘，六個月後居然還有病毒痕跡。法國巴黎大區93省Hôpital Avicennes的急診部主任Frédéric.A認為，患者痊癒後，死去的病毒仍在自然排泄。檢測時會呈陽性，但病毒已經完全失去了活力。這種現象在患者痊癒後可能會至少持續三個月。

核酸檢測(PCR)的結果只有兩種選項：陽性或陰性。檢測結果呈陽性，並不等於此人正處於發病階段，更不是指其具有傳染性。法國目前強制實施隔離14天，不論患者是否傳染。Frédéric.A教授認為，也許需要做更細緻的分析，但無論如何不應該中斷大範圍的檢測。

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