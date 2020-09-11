Covid-19 : 智利清潔女傭將享失業保險

南美國家智利議會周三通過一項法律要求僱主必須為家庭傭工支付失業分擔金。該國業界人士多年一直尋求獲得這一社會福利，但最終在Covid-19疫情的衝擊下得以實現。智利在數月前陷入了經濟和衛生危機，近40%的家庭傭工失去了工作。疫情前，智利有近30萬家庭僱傭，超過半數沒有工作合同，幾乎全部都是女傭。

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據本台RFI法廣記者Justine.F周五（2020年9月11日）發自聖地亞哥的報道，在智利，富裕家庭，甚至一些中產家庭聘請全職傭工做家務：搞清潔，做飯及帶孩子的情況依然比較常見。但在Covid-19疫情於三月份爆發以來，由於封城，部分女傭們要不遷到僱主家，要不就得回自己家，就算有工作合同，也不享有失業金。因為，到目前為止，智利沒有強制要求僱主支付家庭傭工的失業分擔金。

智利聖地亞哥地區的家庭女工工會領袖Luz.V就議會周三通過的這一新法律表示，工會此前一直沒有能夠獲得失業福利，但疫情暴露了在這一方面上的不足。如今，終於達到了對僱員而言最低的社會保障水平：享有失業保險。

在Covid-19疫情爆發前，智利有近30萬人從事家庭傭工，其中超過半數沒有工作合同，而且幾乎全部都是女傭，很多是移民或者是單親媽媽。那些在過去幾個月里失去了工作的女傭，有時似乎沒有拿到過任何國家補助。

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