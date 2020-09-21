美導演批好萊塢對華自我審查：他們用錢買了我們的沉默

曾指導愛情喜劇電影《一夜肚大》的美國導演、編劇賈德·阿帕圖（Judd Apatow）近日在接受採訪時表示，美國電影業以自我審查獲取中國等國家的經濟利益，而對那些地方發生的侵犯人權事件選擇視而不見。

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阿帕圖在接受微軟全國廣播公司節目(MSNBC)專訪時特意談到了，好萊塢巨頭們以自我審查換取經濟利益的問題。他說，“我認為讓人更感到害怕的是，也是人們很難發現的發生在公司級別的審查；很多這些巨頭們與世界各地的國家存在業務往來，諸如沙特阿拉伯或中國。巨頭們只是不會批評他們。”他續稱，“這些公司不會讓自己的影視作品批評他們，或不會播出觸碰到真實領域的紀錄片，因為這些企業確實賺了很多錢。”

阿帕圖稱，“所以，當我們都在小心行事（地問道），‘我們可以說這個笑話，還是不能說那個笑話’，在更大的程度上，這些公司則完全關閉了有關在中國的侵犯人權的批評性內容，我認為這則更為可怕。”主持人梅爾布爾（Ari Melber）問道，“你在講的是全球性的大企業表示，我們仍然需要能在中國出售一個版本的（產品），所以我們不會將其接受，儘管它已經得到首肯，更不要說更具挑釁性的內容”。

阿帕圖指，這一現象還會發生在更早的影視劇製作程序中，例如一開始的推銷想法階段。他舉例稱，“我想就中國的集中營寫一部電影，在集中營里的穆斯林人；我想寫一部從中跑出來的人。”他稱，“沒有人會購買這一方案。”阿帕圖說，“不是通過我們與中國做生意使得中國變得更加自由，而發生了的是，像中國那樣的地方用他們的錢收買了我們的沉默。”

梅爾布爾問道，“這是胡蘿卜的一方面，你說有四個不同的結局，但在外交政策上只有兩個工具，你也知道另一個是大棒”。阿帕圖說，“最近沒有大棒，我們有一段時間沒聽到大棒了。”二人隨後談及了2014年上映的影片中包含朝鮮最高領導人金正恩的諷刺性電影《刺殺金正恩》（The Interview）。

阿帕圖表示，如果換作今天再向好萊塢的巨頭們推銷這一概念，則沒有人會願意投資這一電影。但他認為，正因如此美國或全世界從未通過藝術或諷刺來了解到，在美國或其他國家人民遭到的不公待遇。他稱，“這則是非常危險的”。

對於媒體就他這一發言的後續報導，阿帕圖9月19日在推特上寫道，“中國的集中營有多達200萬人，很少有人敢提及，當我這樣做時它就成為新聞。難道每個人都不應該提及它嗎？ 作為一個人，當你知道它正在發生難道不摧毀你嗎？ 了解它，研究它。”