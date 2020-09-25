Covid-19是聯合國創立以來最大挑戰

安理會周四(2020年9月24日)同意，Covid-19疫情是聯合國自創立以來的，國際社會所面對的最大挑戰。 Le Conseil de sécurité, réuni ce jeudi 24 septembre 2020, à l’initiative du Niger, a admis que la pandémie de Covid-19 était la plus grande épreuve à laquelle la communauté internationale ait été confrontée depuis la création de l’ONU

安理會周四應尼日爾的倡議開會，同意Covid-19疫情是聯合國自創立以來的，國際社會所面對的最大挑戰。突尼斯總統提出，重組最貧困國家的債務。聯合國秘書長認為，疫情突顯現有全球合作體系的失敗。

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據本台RFI法廣記者Carrie.N周五（2020年9月25日）發自紐約報道，安理會15國的國家元首和外長們代表他們的國家表態。但美國沒有派出部長級官員，這再次顯得其在安理會遭更大的孤立。

全球領袖們肯定，本次疫情揭示了大量的缺陷，動搖了多邊主義。大多數人認為只有協調應對才能痛擊病毒。突尼斯總統的發言有遠見，概括了大家的觀點。他首先建議，把安理會和平與安全行動的範圍延伸至類似病毒和氣候升溫此類不太顯眼的動蕩因素。他還提出了改革，避免再次出現中國與美國在疫情初期歷時四個月之久的癱瘓。

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突尼斯提議重組貧困國家債務

面對世紀性的，甚至是人類的經濟大衰退，突尼斯總統呼籲國際社會團結互助。他尤其提議重組最貧困國家的債務，通過可持續發展實現重振。大家一致認同，世界的治理在Covid-19疫情後將應該一反既往。

Covid-19是當前全球頭號威脅

來自紐約的消息指出，安理會2020年9月24日周四的議題為“後疫情時代的全球治理”。就此，聯合國秘書長古特雷斯表示，Coronavirus現在是全球的頭號威脅。在地緣政治緊張和多重危機共存的背景下，疫情至今尚未得到控制，這是由於全球缺乏準備ˎ 缺乏合作ˎ 缺乏統一ˎ 缺乏團結。古特雷斯認為，本次疫情是對現行國際合作體系的考驗。。。全球治理機制須協調一致，控制ˎ 緩和並減少一切形式的風險，多邊主義需超出和平與安全的範疇。這意味着，應對疫情的方案應包含債務減免ˎ 金融穩定和經濟復蘇。

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