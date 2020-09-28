擔憂受香港國安法制裁 牛津大學要求學生匿名提交涉中作業

英國《衛報》等媒體9月28日報導，知名學府牛津大學近期採取系列措施，以防範在該校學習中國問題的學生遭受香港國安法的治外法權制裁，其中包括要求研究中國話題的學生以匿名的形式上交作業，及不對相關網絡課程進行視頻錄像等。

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牛津大學中國政治問題教授索爾頓（Patricia Thornton）向該報介紹稱，出於對香港國安法的擔憂，她將不會改變其教程內容，但要求學生在交作業和課堂展示時以匿名的方式進行，“以此給予一些額外的保護”。索爾頓補充說，“這意味着我講課、閱讀清單和輔導論文的問題將基本保持不變，但是將要求學生在課堂上介紹另一位同學的匿名作業”。她還要求學生不得對網課進行錄像。

此前，《華爾街日報》等美國媒體報導，一些美國精英大學的涉華課程也採取了類似措施或對此加以權衡。據悉，在普林斯頓大學上中國政治課的學生在他們的作業上使用代號而不用姓名，以保護他們的身份。在安默斯特學院，一位教授正在考慮匿名在線聊天，這樣學生就可以自由發言。而在哈佛商學院，學生如果擔心風險，將可獲准不參加政治敏感話題的討論等。

報導指，普林斯頓大學政治系的助理教授楚克斯(Rory Truex)在“中國政治”這門課的教學大綱上，特別註明“本課程恐涉及被中國政府視為政治敏感議題的內容”。他向該報表示，“美國學者不該自我審查。作為專門教授中國相關科目的學者，如果我們因害怕激怒中國政府而停止在課堂中提到天安門或新疆等敏感議題，那麼我們就輸了。”賓州大學政治學系教授金駿遠 (Avery Goldstein) 談到，一旦學生在網路上選了他的課之後，將寄出教學大綱，並強調課程恐包含敏感內容。他說，“我們必須讓學生決定他們是否想上這堂課，因為最終是他們自己會受到影響。我會非常明白的告訴他們，我無力保護他們。”

此外，任教於德州大學奧斯丁分校的錢喜娜助理教授 (Sheena Greitens) 上月19日通過推特寫道，很多中國學生因新冠疫情返回中國，並透過線上的方式上課。她表示，“當線上課程可能遭到監控時，在課程中參與敏感議題的討論可能會為他們帶來麻煩。”而針對普林斯頓大學所採取的相應措施，她評價道，“為努力保持學術自由和學生安全的同事感到驕傲。”