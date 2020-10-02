Covid-19：加拿大魁北克抗疫措施分歧

加拿大當局宣布，2020年10月28日之前，在蒙特利爾和魁北克實行限制社交接觸的嚴格措施。 Jusqu'au 28 octobre 2020, les habitants de Montréal sont soumis à de nouvelles restrictions sociales pour lutter contre une résurgence du Covid-19.

面對Covid-19感染者人數的明顯增加，加拿大當局本周宣布到10月28日之前，在蒙特利爾和魁北克實行限制社交接觸的嚴格措施。在紅色危險區域里，兩座大城市裡的五百萬民眾不可以在家接待到訪的賓客。酒吧ˎ 餐館ˎ 博物館ˎ 電影院和歌劇院都被迫關閉，在公園裡的戶外活動也都被限制。

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據本台RFI法廣記者Pascale.G周五（2020年10月2日）發自魁北克的報道，自周三午夜起，魁北克或蒙特利爾居民就不能接待外人，甚至不能與親友一起在公園裡野外聚餐。當局採取上述舉措事出有因，旨在限制病毒的蔓延。一名魁北克人強調，必須收緊規定，不可怠慢。

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不過，政府關閉文化場所的做法並未得到一致認同。一名六十來歲的男子表示，有時，他完全不同意對具有防護手段的圖書館ˎ 博物館所採取的措施。

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當局是否有能力執行它的規定？魁北克的一名法律教授認為，難度很大。讓民眾執行這些缺乏一致性的規定很難，政府可能要為其措施的公正性對簿公堂。面對各種規定，民眾可能會迷失採取上述措施的目標：就是要避免Covid-19疫情進一步蔓延。

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