Covid-19：西班牙再戰疫 馬德里又封城

西班牙首都馬德里及其周邊九個市鎮的470萬民眾，從周五（2020年10月2日）晚22點開始封城。被封的民眾不可以離開其所在市鎮，除非因不可抗力或工作的原因。

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據本台RFI法廣記者François.M周六（2020年10月3日）發自馬德里的報道，馬德里今次封城是應西班牙中央政府要求所實施的。在過去15天里，當地每10萬人就有超過700個確診病例。

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在馬德里，人們開始面對第二次封城。與三月至六月間相比所不同的是，這次不是被關在家裡，而不是不可以出城。在一座民眾習慣於外出和社交活動頻繁的城市裡，人們對此感到不適，夜生活要在22點結束。不過，許多人予以理解，因為，衛生狀況在不斷惡化。一名23歲的大學生認為，到目前為止，人們並沒有採取過真正的措施。他認為，需要做嘗試，他覺得所採取的措施是正面的。

出門的理由還是很多的，比如去工作 ˎ 陪同孩子們去上學 ˎ 辦理緊急行政手續，當然還有去醫院。總之，當局建議盡量不要外出，儘可能地呆在家裡。

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不是所有的人都認為，上述措施的有效性。一位現年34歲的心理學家就認為，這是一個問題。假如人們繼續偷偷地進行6人以上的聚會，防疫措施就將變得毫無作用。

許多人承認，事實上很難限制民眾的活動，很難控制人們的機動性，尤其是220萬居住在郊區的人們每天都將需要去馬德里工作。在第一階段，違規不會被罰款，警察也只是提供相關信息。一旦上述限制措施得到法庭的批准，違規的罰金將在600歐元至60萬歐元之間。

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