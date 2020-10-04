Covid-19：黎巴嫩上百城鎮村莊遭封鎖

為了控制Covid-19疫情的蔓延，黎巴嫩當局同意從周日起實施局部封鎖，為期一周。但專家們對本次遭隔離地點的恰當性提出質疑。

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據本台RFI法廣記者Paul.K發自貝魯特的報道，自周日（2020年10月4日）開始，分散在黎巴嫩各地的111座城鎮村莊將遭徹底封鎖一周時間，至10月12日星期一結束。相關區域里的居民們被要求呆在家中，外人不可進入這些地點。社交集會被禁止，商鋪也關門，但衛生醫療設施和麵包店除外。食品供應將實行送貨上門。

黎巴嫩在之前的24小時里，有1300人確診，12人病亡。新冠病毒Covid-19仍在繼續蔓延。統計顯示，黎巴嫩全國500萬人口，現已有45 000人遭感染，398人死亡。當地酒店業在經歷了經濟危機和8月4日的連環爆炸後，現已顯露出崩潰的跡象。

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被封鎖地點的恰當性受到質疑

黎巴嫩採取封鎖城鎮村莊這種極端措施的目的是為了在全國範圍控制疫情蔓延，隔離病戶一個星期。不過，這一措施受到眾多批評。專家們對遭封鎖地點的恰當性提出質疑。該國的主要疫區是在首都貝魯特（Beyrouth）或全國第二大城市的黎波里（Tripoli），還有北部地區，但這些都不在本次遭封鎖的地區之列。此外，國家沒有提供讓封鎖措施得以取得成功的手段。 而是讓地方當局去執行。通往被封鎖地區的道路將依然敞開，可通行。當局指望民眾的合作與責任心。但黎巴嫩人民在經歷了歷時數月之久的抗疫後，不再循規守矩。大部分相關地區的居民拒絕極端措施，他們認為過於嚴厲，和不公正。

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