Covid-19 : 歐洲加強措施 對抗二波疫情

在法國宣布對抗第二波Covid-19病毒蔓延的新措施之際，歐洲的西班牙ˎ 捷克ˎ 荷蘭ˎ 德國和葡萄牙等也採取了相應舉措。

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據本台RFI法廣周四（2020年10月15日）法文報道，西班牙目前被認為是歐洲遭第二波Covid-19疫情衝擊最嚴重的國家，加泰羅尼亞方面宣布了限制人口流動和社交互動的措施。餐館和酒吧被要求關門，商店限制客人流量，會展活動被取消。上述措施在周四（2020年10月15日）至周五（2020年10月16日）夜間開始實施，為期15天。

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捷克開始遠程教學

捷克目前是歐洲感染率最高的國家，當局決定關閉學校，組織遠程教學。荷蘭的酒吧及餐館自本周二起就已閉門。北愛爾蘭也宣布了餐館關門的決定。

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德國也出台新措施

德國的疫情管理到目前為止得到普遍讚揚。默克爾總理在周三晚宣布了，在疫情形勢嚴峻的地區參加私人聚會活動的人數被限制在15人以內。在上述地區，人與人在一定時間內近距離接觸必須戴口罩。如果每10萬居民的新感染人數超過50，還將採取更嚴格的措施，比如：私人聚會最多是兩戶，人數不超10人；餐館在23點關門。

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葡萄牙的疫情較輕

葡萄牙的疫情到目前為止相對較輕，但當局準備要求必須戴口罩，並下載一個可追蹤接觸史的手機軟件。

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