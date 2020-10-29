韓國三星電子Covid-19疫情下狀況更佳

存檔圖片： 占韓國財富比重近20%的三星集團是國家經濟形勢的風向標。 Image d'archive: Le conglomérat Samsung, qui pèse pour 20 % des richesses de la Corée du Sud, s’inscrit dans la tendance économique du pays qui renoue avec la croissance.

三星電子（Samsung Electronics）剛剛對外發布的2020年第三季度業績是當前整體經濟狀況下的一股逆流。與2019年同期相比，凈利潤增幅近50%，也創下了同期銷售歷史新高。這一消息發佈於已故三星集團第二任會長李健熙（LEE Kun-hee）下葬入土為安後次日，展示了這家韓國跨國大企業對市場變化的適應能力。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台RFI法廣記者Nicolas.C周四（2020年10月29日）發自首爾的報道，如果一家企業成功利用經濟形勢和地緣政治的環境，三星屈指可數。在其競爭對手華為因美國制裁而遭重創之際，三星懂得運用反華情緒及其競爭對手之所需。在失去了美國供貨商之後，華為迅速把供應渠道轉向韓國企業。

500億歐元的營業額

三星的這一成功取自於推出了兩款新手機和因疫情而減輕的行銷成本。創下了500億歐元營業額的歷史新高，在第三季度拿出了凈利潤增幅近50%的成績。不過，分析人士認為，這一季度好業績來自於經濟環境，並預測，數據將在年底前下跌。

之前相關報道 - Covid-19病毒反撲 韓國強化防疫措施

占韓國財富比重近20%的三星集團是國家經濟形勢的風向標。首爾在兩天前宣布，在上一季度經歷了過去十年中的首次衰退後，現已恢復增長。

其它 / 美國宇航局用諾基亞部署月球4G網絡