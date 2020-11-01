第二波疫情大暴發 歐洲出台嚴厲抗疫措施 經濟寒冬恐將至

歐洲第二波新冠疫情大暴發，法國比利時之後，英國和奧地利等國周六也宣布將再次封城禁足，其他多個歐洲國家也都紛紛採取更加嚴格的措施試圖遏制疫情的蔓延。第二波疫情讓歐洲經濟復蘇前景暗淡。

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英國首相約翰遜（Boris Johnson）周六宣布英格蘭地區將從11月5日開始實施1個月的禁足令，酒吧和餐廳暫時拉下大門，只能提供外帶服務；所有休閑和娛樂場所以及非必要性商家則將關閉。民眾僅能與不同家戶的民眾在室外見面，且一次僅限一人。與3月第一次禁足令不同之處在於，這次大學與各級學校將繼續開放。政府鼓勵遠程工作， 推出外賣服務的餐廳和酒吧可繼續營業。但頂級運動賽事將可持續閉門進行。

英國已經有超過四萬六千人被新冠病毒奪取生命，是歐洲死亡人數最高的國家，第二波疫情也十分兇猛，近期每天確診人數達到5萬人，總感染人數周六夜破百萬。

奧地利政府周六也宣布了第二波大封鎖與宵禁，從下周起至11月底。

法新社報道，各國的官方數字資料顯示，第二波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情之下，本周至少14個歐洲國家的病毒相關住院人數達新高。歐洲35個國家總共有13萬5000人目前在醫院治療2019冠狀病毒疾病，而一周前相關病例則未達10萬起。

通報數字增加最多的國家是塞爾維亞，住院人數增加97%；比利時攀升81%、奧地利增長69%，意大利上升65%。情況最嚴重的國家是捷克，每10萬居民有62例病毒相關住院病例；其次是羅馬尼亞有57例、比利時51例，以及波蘭39例。

比利時周五也宣布更加嚴格的封城措施，德國尚未封城，但已強化限制措施來阻遏病毒擴散的速度。德國新增1.9萬人染疫。

波蘭單日確診破2萬創新高後，波蘭政府周六晚上宣布，從下周開始對七成居民實施封城禁足限制。波蘭近期爆發反對政府禁止墮胎的遊行示威活動。

希臘政府周六宣布，將從下周二開始對首都雅典娜和其他的大城市實施部分限制，希臘總理說，目的是要試圖讓大家可以好好過個聖誕節。

控制h疫情，讓民眾得以購買聖誕禮物刺激消費，與家人團聚過節時不少歐洲國家採取嚴格措施的原因之一，英國首相約翰遜表示，今年的聖誕節將會很不一樣，他希望實施這次嚴厲的抗疫措施後，英國人民在聖誕節期間可以同家人相聚。封城令於 12 月 2 日後可望逐步放寬。

實際上，再次封城的措施讓商界大喊吃不消，歐洲經濟想要復蘇將更加困難，第二度封城代表企業寒冬即將到來。

西班牙城市掀起抗爭潮，法國小鎮長支持商店照常營業，各地零星出現對管制措施的反彈。