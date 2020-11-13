美政府遵照法院命令 暫緩執行對TikTok禁令

美國商務部周四（11月12號）決定暫不執行 TikTok 禁令，以遵守賓州聯邦法院做出的判決，等待進一步的法律進展。

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法新社報導，美國政府基於國家安全疑慮，下令禁用TikTok，原應於今天生效，但聯邦法官於10月30日發布強制令，擋下這道禁令，美國商務部因此在聯邦公報中表示，將延後執行禁令。 根據聲明，商務部將遵照這項（法院）命令；聲明還提到，禁用TikTok的命令“已被禁止，在出現法律上的進一步發展之前，不會生效”。

美國政府先前要求TikTok母公司、中國的字節跳動公司在今天之前重整TikTok在美業務的所有權，以消弭國安疑慮，但字節跳動本周二也向華盛頓法院提出請願，要求暫緩執行。 字節跳動公司10日聲明表示，曾向美國政府提出延長30天執行的請求，因為持續有新的要求提出，且他們建議的解決方案是否會被接受也尚未明朗；不過這項請求尚未獲批准。

美國總統特朗普（Donald Trump）於8月中旬簽署行政令，以危害“美國國家安全”的名義迫使TikTok的中國母公司字節跳動ByteDance在90天內出售該平台在美國的活動，否則將禁止其在美國的活動。特朗普幾個月來一直指控TikTok為北京謀取利益而竊取美國用戶的數據。

有三名 TikTok 創作者針對特朗普政府的禁令提起訴訟，美國賓夕法尼亞州地區法院在 10 月 30 日對這起訴訟作出對Tiktok有利的裁決，叫停美國政府禁止向 TikTok 提供技術服務的禁令。美國司法部 12 號表示，已對禁制令提出上訴。

在談判方面，在與多家公司進行談判之後，字節跳動和TikTok提議成立一家新公司，由IT集團甲骨文Oracle作為美國的技術合作夥伴，以及零售巨頭沃爾瑪頭作為業務合作夥伴。該項目似乎讓美國政府滿意，但仍在等待綠燈。