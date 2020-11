日本新增感染者暴增 首相修正支援旅遊活動軌道

菅義偉首相21日下午,在首相官邸召開新型冠狀病毒感染症對策本部會議,有關感染迅速地擴大的地域,圍繞旅遊支援事業“Go To Travel”發表見解。

20日又有2427人的新感染者,連續3天更新歷史最新紀錄。各地方知事開始實行預約旅遊設施的退款和停止接受新的旅行者等措施,截至18日為止,病床使用率為25%以上的都道府縣達到9個,很可能發生醫療崩潰。

在會議上,菅義偉就旅遊支援項目“Go To Travel”表示,將採取暫停以感染擴大地區為目的地的新的旅行預約等措施。

菅義偉還指出:要求各地在“Go To Eat”活動中停止發行新的超值食品券和限制利用積分。

而日本政府的新型冠狀病毒感染症對策小組會20日彙總建議,要求中央政府及都道府縣研究在疫情急速擴大的地區,實行三周里縮短餐飲店的營業時間,調整“Go To活動”的的方式。要求將被判斷相當於顯示疫情4個級別中第二高的“第三階段(感染驟增)”地區排除“Go To Travel”對象之外。此外,現在餐飲店等正在實行使“Go To Travel”中的“Go To Eat”項目的超值餐券,價值相當於購券額的125%,東京都19日開始發售。對策小組會20日彙總建議還寫入停止新發行“Go To Eat”超值餐券。

這些方針的運用,將與都道府縣知事合作進行,並希望國民在會餐時採取戴口罩等感染預防措施,對於是否再次發布“緊急事態宣言”,菅義偉表示:對於社會經濟活動,為了避免採取產生更大影響的措施,國民的合作是不可缺少的。