彭斯夫婦直播接種新冠疫苗：希望給予美國民眾信心安慰

美國副總統彭斯夫婦12月18日通過電視直播公開接種新冠疫苗。彭斯表示，“希望此舉能成為美國人民信心和安慰的來源。”

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彭斯與夫人凱倫·彭斯（Karen Pence）當天清晨在4名醫務人員和白宮衛生官員的幫助下，接種了美國輝瑞公司（Pfizer）生產的新冠疫苗。在場的美國公共衛生局長(The U.S. Surgeon General)亞當斯(Jerome Adams)也接種了同一疫苗。此前，美副總統辦公室稱，此舉是為“增強疫苗在美國人心中的安全性和有效性，為他們建立信心。”

接種過程中，只見醫護人員在打針前詢問三人是否有嚴重的過敏反應史，並建議他們在21天後接受第二劑。這一過程經彭斯推特帳戶和美國多家電視台直播。事後，彭斯在推特上寫道，“我們在歷史性的一周結束時聚集在一起，向美國人民申明，希望就在路上。”他續稱，“第二夫人和我很榮幸能站出來接受安全有效的冠狀病毒疫苗，我們希望它能成為美國人民信心和安慰的來源。”

此前消息顯示，美國當選總統拜登預計將於下周初首次接種新冠疫苗，並計畫在公開場合接種。美國當選副總統賀錦麗也將在公開場合接種新冠疫苗，不過具體的時間和細節尚未確定。據了解，美國於12月14日開始新冠疫苗接種，首批接種人群為醫護人員和生活在養老院等長期護理機構的群體，但對於廣泛人群的接種還需時日。

值得一提的是，有記者17日在記者會上向俄羅斯總統普京提問，他是否接種了新冠疫苗。普京回答稱，根據專業指導意見，他現在不屬於推薦接種疫苗的年齡組，因此他暫時沒有接種。但在之後得到允許後，他會儘快接種新冠疫苗。

普京回答這個問題時再次強調，俄羅斯的新冠疫苗安全有效，他認為沒有理由不接種。普京還指，大規模接種疫苗是戰勝疫情最好的方式，由此能夠達到“群體免疫”。