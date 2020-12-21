受新冠疫情打擊，美國17%餐館永久倒閉，中餐館生存尤其艱難

新冠疫情持續蔓延重創美國餐飲行業，根據全美餐飲業協會（The National Restaurant Association）公布的數據，美國已有17%的餐館永久倒閉，數量高達11萬家左右；過去三個月，永久倒閉的餐館有1萬家。

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該協會近日致信國會參眾兩院兩黨領袖，公布了最新的全美調研結果。

調查還發現，大部分倒閉的餐館並不是新店，倒閉的餐館平均開業有16年。

全美餐飲業協會公共事務負責人肯尼迪（Sean Kennedy）表示：我們的調查還發現，包括連鎖餐飲、獨立門店在內共有超過50萬家餐館正在承受前所未有的財務惡化狀況。58%的餐館預期在接下來三個月將臨時解僱或是永久裁員。另外，儘管一些餐館得以營業，但是銷售額下滑36%。

伴隨着冬季到來，新冠疫情加劇，美國的餐館可能面臨新一輪關停。

而美國的中餐館，由於新冠疫情加上種族偏見，生存尤其艱難。據美國中文《世界日報》報道：新冠病毒最初被人發現從中國武漢的海鮮市場傳開，民眾對亞洲食物開始反感。食品雜誌《捍衛中國食譜》(Chinese Protest Recipes)創辦人關(Clarence Kwan)先生表示：說我們吃狗、蝙蝠還有老鼠，這次疫情顯示，對中國人歧視的改善真的非常少。

洛杉磯知名的四川菜館“怡園飯店”(Yang Chow)經營人余(Benny Yun)先生說，他們幾乎每天都會接到有人刻意用亞洲腔調詢問是否提供狗肉或貓肉餐點的惡作劇電話；最糟糕的是，當這些人聽到你說的英文跟他們一樣時，就隨便點一些食品然後不來取餐，浪費我們的時間和金錢。