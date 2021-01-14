永久封殺特朗普 推特執行長：決定正確，但開了危險先例

社交平台推特創始人兼執行長傑克·多西（Jack Dorsey）認為，永久禁止唐納德·特朗普使用該平台的決定是“正確的”，但仍構成“失敗”，他也認為與大企業擁有的權力而言，這樹立了一個“危險的先例”。

廣告 繼續瀏覽後續

示威群眾上周闖入美國國會大廈引發暴力衝突後，推特以有進一步煽動暴力之虞為由，永久停用特朗普的推特帳號。

多西在13號發出的一系列推文中解釋說：他對決定關閉特朗普的賬號一點都不感到驕傲。並認為這顯示他們致力於“推動健康對話”的努力失敗了。而“採取這些行動的必要性引發輿論分歧，這讓我們分裂，限制了澄清、挽救及學習的可能性。”，同時，“樹立立一個我覺得危險的先例：個人或公司在全球公眾對話中擁有權力。”

推特曾經是特朗普主要的交流工具，他每天都使用該平台直接向他的8800萬用戶發送信息。

從周二開始， 特朗普也被Facebook，Snapchat，Twitch等其他社交網站關閉賬號。在非政府組織和名人的壓力下，谷歌旗下的YouTube頻道也決定暫停特朗普賬號一周的時間。

而在所有網站中，推特的決定最具標識性。這個禁令受到許多民選官員歡迎的同時，也引起了不少協會和領導人的批評，例如德國總理安格拉·默克爾（Angela Merkel）就對科技公司的力量感到擔憂。

傑克·多西（Jack Dorsey）在推文中也承認：“這開創了我認為危險的先例，即個人或公司在全球公眾對話中所具有的權力。”

傑克·多西也強調，“如果我們的規則和應用不適合人們，他們就可以繼續轉移到他服務平台”的情況下，這個權力平衡就可獲得尊重， 但是“這個概念在上周受到了挑戰，當時許多重要的互聯網工具提供商也決定不再託管他們認為危險的內容。 我不認為這是協調的。 公司更有可能得出自己的結論或受到其他人行為的鼓舞。 ”

除了採取封殺特朗普的措施外，推特本周末還刪除了與親特朗普的被指為陰謀論的組織QAnon相關的70,000個帳戶，該組織也被認為與上周三衝擊國會大廈之間有關。