黃金需求在2020年崩潰 價格卻創新高

黃金價格在2020年飛升，每盎司超過2000美元。然而，對這一貴重金屬的需求卻是過qu11年的最低水平。這樣的行情不合常理。

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本台RFI法文網周五（2021年1月29日）在 « 原材市場»欄目（Chronique des matières premières）刊出經濟組記者Claire Fages的最新報導，題為：黃金需求在2020年崩潰，金價卻創新高（La demande d'or s'est effondrée en 2020, pourtant année de son record de prix）。

世界黃金協會注意到，黃金的需求在2020年大跌14%。而且自2009年金融危機以來，對黃金的需求首次不超4000噸。這讓人感到難以理解，因為，這種貴重金屬的價格在去年八月不斷上揚，每盎司超過2 000美元。

投資基金追捧

並非所有的人都看好黃金。主要是由於投資人擔心Covid危機，還有鑒於當前利率太低，沒有其它可以獲利更高的投資代替。金幣和金條的交易量保持在大約900噸。但人們注意到，這股投資熱的主力是黃金投資公共基金ˎ 交易所交易基金或追蹤基金，而交易量也正好是近900噸。在此領域，同比增長120%，這就是造成2020年黃金價格一路上揚的主因。

中央銀行減購

央行購買的黃金數量降幅高達60%，273噸。儘管，土耳其仍在購買，但俄羅斯自三月份起不再購入黃金。而德國則在出售。值得注意的是，受Covid-19疫情影響，各國的經濟都需要資金。

金飾銷售崩潰

黃金首飾的銷售正處於歷史最低水平。由於疫情，黃金首飾去年的銷量猛跌34%，1400噸。而金飾正是這種貴重金屬的最大市場用途。中國和印度是全球最大的黃金買家。受封城影響，首飾店關門停業，消費剎車。

法廣存檔圖片：迪拜金店裡的金條 攝於2020年5月13日 Image d'archive RFI : lingots d'or dans une boutique de Dubaï, le 13 mai 2020 © AFP/Archivos 法新社

工業需求下跌

工業對黃金的需要下降7%，300噸。受疫情影響，儘管被封城在家的消費者購買了大量屏幕，但後勤供應鏈遭到干擾。