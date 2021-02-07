抗疫限制措施的後果：德國少飲5億升啤酒

德國原本是啤酒生產和消費大國，但新冠疫情大大影響了啤酒銷售。啤酒消費創歷史新低。德國啤酒商聯合會表示，德國已陷入嚴重狀況。

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據德國《明鏡》周刊報道，德國人2020年少喝了5億升啤酒。根據德國聯邦統計署的統計，2020年，德國銷售了87億升啤酒，與前年同比下降了5.5%，也就是說，德國人少喝了5.082億升啤酒。德國啤酒商聯合會表示，德國啤酒廠的局勢十分嚴峻，為二戰後最慘淡局勢。

根據該聯合會的民意調查，啤酒業2020年的銷售平均下滑了23%。

去年因新冠疫情，德國政府規定，餐飲業必須多個月關門。各種文體活動也被禁止，再加上一些重要外國市場癱瘓，使啤酒業受到沉重打擊。由於封城措施使生啤酒市場崩潰，啤酒廠一天內就失去了很大一部分的經濟基礎。價值數百萬的商品必須銷毀。啤酒廠的餐飲和文體活動業務越大，財務損失就越嚴重。一些主要在零售店出售啤酒的公司相對更好地度過了危機。但其它企業抱怨說，銷售量大幅度下滑，並且經常危及生存。個別情況下，銷售下滑可高達70%。

啤酒廠抱怨政府援助不夠。總體而言，餐飲業員工的狀況也很糟糕。對大多數人來說，封城意味着生活越來越困難。因為去年冬季第二次封城後，他們這期間只能獲得短期工作工薪，相當於他們最後正常工作工資的60%-67%。

《漢堡晨郵報》報道說，新冠危機帶來啤酒危機。比如，德國北部的一個啤酒商因銷售下降，不得不銷毀2500桶生啤，總計為10升參啤酒，因為啤酒有效期已經過去了。