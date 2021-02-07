拜登要在海外為“特殊性別人群”維權？

據法新社華盛頓6日報道：美國總統拜登要迅速展開行動聲援海外LGBTIQ（同性戀、雙性戀、跨性別、雙性人和酷兒）族群的權利。在美國外交政策議題上，這些族群的權利，將比以往更加受到重視。

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LGBTIQ指的是同性戀、雙性戀、跨性別、雙性人和酷兒等一系列特殊性別的人群。拜登在2月4日發表上任後首場外交政策演說時，宣布將要求海外所有美國政府機關提升LGBTIQ權利，並在180天內提出有關行動的計畫。這僅僅涉及海外美國人？還是範圍更廣的外交政策？尚不得而知。

法新社報道說：拜登更進一步加強美國為LGBTIQ擴權行動，這不僅是比前總統奧巴馬2011年的行動升級，也翻轉了特朗普時代LGBTIQ權利退步的情況，與此同時，他也根據過去10 年學得的教訓做出調整。

美國總統拜登在1月25日簽署行政令，撤銷特朗普政府相關政策限制，允許跨性別者在美國軍隊服役。他明確撤銷2018年3月和2017年8月的兩項特朗普總統備忘錄，立即禁止美國軍人因性別認同或涉性別認同問題，被非自願調離、開除以及拒絕重新入伍或繼續服役。

奧巴馬政府於2016年解除跨性別者的參軍限制。但在前總統特朗普上任後，又重新施加限制。美聯社援引五角大樓的數據稱，自2016年以來，約有1500名美軍士兵被診斷出患有性別認同焦慮症。

民主黨領袖佩洛西在拜登就任美國總統之後，就立即牽頭髮布了“第117屆美國國會規則”草案，其中提到要替換掉現有公文中“具有性別取向性”的詞彙，如“父親”、“母親”、“兄弟”、“姐妹”，更包括諸如“她”、“他”等人稱代詞，還包括名詞中涉及性別的後綴。認為這些英語中非常常用的單詞屬於“不宜在國會公文中使用”的詞彙，立刻引起了美國社會的激烈爭議。