新聞付費？谷歌與一家澳主流媒體達成協議

澳大利亞主流媒體“七西傳媒”成為該國第一家與谷歌達成付費協議的主流媒體。與此同時，澳大利亞政府正推動立法，迫使科技巨擘谷歌（Google）為新聞內容付費給媒體公司。

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據路透社日前報導：擁有澳大利亞七號電視網及伯斯主要地鐵報的七西傳媒有限公司（Seven West Media）表示，將提供內容給谷歌新聞平台Google News Showcase，但並未透露他們之間的條款內容。七西傳媒的主要競爭對手澳洲新聞集團（News Corp）和九號台娛樂控股公司（Nine Entertainment Co.）由於和谷歌未能達成協議，轉而支持該國預計本周將通過的法案。

澳大利亞即將通過的這項新法內容是：要求科技巨擘與當地新聞業者協商，針對出現在搜尋結果或動態消息的內容，洽談付費協議，如果雙方未能達成協議，則由政府指派的仲裁者制定價格。

谷歌新聞平台Google News Showcase本月在澳大利亞上線，截至目前為止，澳大利亞國內僅有專門性網路媒體發行商及一家地區報紙與谷歌達成協議，為其內容刊登在谷歌新聞平台上獲取相應費用。

據報道：在澳大利亞之外，路透社和其他新聞媒體也已經與谷歌簽署了類似協議。

澳大利亞政府去年7月30日就公布一項草案，強制臉書（Facebook）與谷歌（Google）等平台，必須就新聞內容支付費用給新聞媒體。這項引領全球的創舉引發科技巨擘的反彈。在此之前雙方歷經18個月協商而沒有結果。澳大利亞財政部長曾經發誓將成為全球第一個要求臉書和Google支付費用給新聞媒體的國家，預計當年能夠通過立法。除了必須支付新聞費用外，這項準則最早推出時的內容還涵蓋諸多議題，如取得用戶資料的途徑、演算法透明度、平台動態消息的內容排序以及搜尋結果等。

臉書和Google一直強力反對任何強制他們分享廣告收益的舉措，暗示倘若強制性支付真的實施，他們可能會杯葛澳洲媒體。但疫情讓經濟惡化，造成數十家澳洲報紙停刊與數百名記者丟掉飯碗。這促使該法案出現進展。