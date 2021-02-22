輝瑞疫苗或大減新冠病毒傳播

以色列衛生部周一公布一項研究顯示，由美國輝瑞和德國BioNTech開發的疫苗減少新冠病毒傳播高達89.4％。 儘管這些數據有可能被高估，而且尚未經過同行評估但也是個令人鼓舞的好消息。

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美國輝瑞和德國BioNTech共同研發了新冠疫苗，以色列已經有425萬人接種了輝瑞疫苗，以色列衛生部做的第一次接種疫苗結果調查令人鼓舞，或可以減少新冠病毒傳播高達89.4％。

傳染病學家勞內（Odile Launay）今天表示通過這種大規模的疫苗接種，我們得以證實可限制病毒傳播，這是一個好消息。

到目前為止，研究人員和科學家對接種新冠疫苗樂觀，但缺少科學數據。法國衛生部長韋蘭1月中旬表示有充分理由希望現有的疫苗能夠充分阻止新冠病毒傳播。

一些科學家表示需要謹慎分析以色列接種數據，悉尼新南威爾士大學全球生物安全專家雷娜·麥金太爾（Raina MacIntyre）教授警告說，需要能夠看到數據並能夠進一步詳細檢查。如果經過同行驗證接種輝瑞疫苗可以有效阻止新冠病毒傳播，那麼社交生活豐富的年輕人應該優先接種。

同時在以色列宣布輝瑞疫苗高度減少傳染結果後，一些研究人員已經表達了某種保留意見，認為這些數據可能被高估。