香港藝人吳孟達病逝享年70

香港藝人吳孟達27日下午因病不治逝世，享年70。曾經跟吳共事的“田雞”田啟文向傳媒宣布達哥死訊：“達哥剛剛已經系離開我，多謝大家有心。他好安詳（離開）”田啟文又說，必定會為吳孟達安排身後事，但未有周詳計畫，“因為今天很突然，完全沒有想過亦沒有安排過，但業界間有共識幫他辦追思會，稍後有具體消息再通知大家。”

廣告 繼續瀏覽後續

吳孟達為資深演員，由 1975 年開始演戲，至今 46 年。他在訪問中曾這樣評論“演員”這身分：“演員真的是騙子，騙你心目中裡面那種感覺。用心地在騙，騙到現在還在騙。”他曾於 1991 年以《天若有情》“太保”一角贏得金像獎最佳男配角獎；更多人認識他，是因為其在眾多周星馳電影的演出。然而二人自 2001 年《少林足球》後再無合作，吳孟達近年訪問中曾慨嘆二人現時關係“有一點老死不相往來那種感覺”。

吳孟達以往多次傳出死訊，2014 年因病毒感染而心臟衰竭，被送入深切治療部搶救，其後康復；到今年 2 月初，網上流傳片段所見，他為新片《少林寺之得寶傳奇》拍海報期間，突感不適，並用手按胸口，表情痛苦，但堅持拍攝。《蘋果日報》2 月下旬報道，吳孟達已入院，在腫瘤科留醫；其好友、香港電影工作者總會會長田啟文受訪時確認，吳孟達患上肝癌，兩個月前已做過手術，當時正準備接受化療。田又稱，有朋友曾探望吳，其病已擴散，為免被人看到消瘦病樣，跟朋友也斷了聯絡。

田其後向蘋果日報證實周星馳曾來電關心吳孟達病情，“星爺之前沒什麼打聽達哥近況，看看這次能夠辦些什麼。”

吳孟達於 1951 年出生福建廈門，1973 年加入無線電視藝員培訓班，同期同學有周潤發、林嶺東，他排全班第五名，第一名為盧海鵬。1975 年畢業後開始於 TVB 演出，但大多數任配角，直至 1979 年憑《楚留香》“胡鐵花”一角，漸受注目。

他曾受訪表示，當時自我澎漲得厲害，生活糜爛，無心工作，“年輕人荒唐，胡鬧，輕佻。到處有人找你拍照，到處有人找你簽名，到處有美女投懷送抱，到處有收小禮物，迷失，膨脹。”

吳孟達 1981 年參與第一部電影《執法者》演出，直至 1990 年憑電影《天若有情》太保一角，獲得金像獎最佳男配角。他近年受訪時稱，當時曾想演齣戲中反派“喇叭”一角，說自己可把他“演得可愛”。

更多人對吳孟達的認識，來自他與周星馳的合作。1989 年，二人一同演出 TVB 劇集《蓋世豪俠》、《他來自江湖》，逐漸奠定喜劇風格。吳孟達受訪時曾提到，拍《他來自江湖》的時候，會跟周星馳去一些拍拖的熱門地點，兩人在長凳上偷偷裝成情侶，裝作聊天，其實是在偷聽其他人在講什麼。

他們講後來所謂的“無厘頭”。“你吃飯了沒有”，他不答你吃飯了沒有，“昨天我看到一個手錶，我可喜歡了”。然後這邊人也不會繼續話題了，不是說“你喜歡啊，我買給你”，不是，“那個餐廳很好吃，我帶你去”。互相有這種不搭調，但是他們聊得很嗨的，有一個點他們就樂了。這是所謂“無厘頭”的開始。

未幾周星馳與吳孟達的拍檔，由電視轉到電影圈。由 1990 年《賭聖》開始，兩人連番合作，吳孟達的角色雖是配角，如《賭俠》的三叔、《整蠱專家》的車親仁、《逃學威龍》的曹達華、《九品芝麻官》的包有為、《破壞之王》鬼仔達、《西遊記大結局之仙履奇緣》的豬八戒、《喜劇之王》的片場卧底等，亦在觀眾心中留下不亞於主角周星馳的深刻印象。

吳孟達曾談及自己與周星馳之間的化學作用。“我（在電影里）算是中間一個平衡作用吧，因為他從沒有肯定自己的時候，很多地方他有懷疑，包括對其他演員之類，靠我在中間來平衡，或者跟導演的溝通。人們說我們超有默契，那是我們知道，看到你肚子里想什麼，一個眼神就知道。”

但兩人到《少林足球》後便不再合作。吳孟達近年受訪曾形容，兩人現在“感覺有點老死不相往來”，“搬到另一個地方有另一個環境，互相的聯繫就愈來愈小，好像變成大家不曉得怎樣突破這個口”。他又曾稱，周星馳早幾年開拍《美人魚》時也曾找他去拍，但他的身體不行，所以拒絕了。“那這個是不是加深了大家心裏面那種互相間的怨恨，我不知道。說真話我的心不是這樣子，我的心還是希望，不管怎麼樣相識一場，緣分都不容易，太不容易了，我會有機會的吧。”

近十年吳孟達仍有參與不少電影的演出，2015 年及 2017 年更分別憑《香港仔》鄭東一角及《導火新聞線》智叔一角，獲金像獎“最佳男配角”提名。其後他主要參與中國大陸的電影，如 2019 年的《流浪地球》。今年 2 月初，網上流傳片段所見，他為新片《少林寺之得寶傳奇》拍海報期間，突感不適，並用手按胸口，表情痛苦，但堅持拍攝。

吳孟達由 1975 年開始做演員，到 2021 年已做了 46 年。他在訪問中曾這樣評論“演員”這身分：“演員真的是騙子，騙你心目中裡面那種感覺。用心地在騙，騙到現在還在騙。”