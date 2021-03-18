民調：45%美國人認為中國是最大敵人，14%加拿大人對中國有好感

美國民調機構蓋洛普（Gallup）3月16日公布最新民意調查結果顯示，有45%的美國人如今認為中國是美國最大敵人，比一年前的百分比翻了一倍多。這項民調指，創紀錄的63%的美國人認為，中國的經濟實力是對美國的關鍵威脅。加拿大民調機構安格斯里德研究所（Angus Reid Institute）當天公布的另一項民調結果顯示，77%的加拿大人認為，中加關係的任何回暖都取決於中方是否釋放加國公民斯帕弗（Michael Spavor）和康明凱（Michael Kovrig）。

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蓋洛普年度調查在間隔時間上與過去一年來，新冠疫情對美國和全球的社會經濟造成重大衝擊大致相符。其最新公布的這項民調是在2021年2月3日到18日進行的。2020年的調查是在2月3日到16日之間進行的。

蓋洛普周二發布的民調顯示，去年同期，認為中國是美國最大敵人的美國人有22%，認為俄羅斯是最大敵人的略多一些，有23%；還有19%的人認為伊朗是最大敵人，12%的人認為朝鮮是最大敵人。而到今年，45%的受訪者認為中國是美國最大敵人，認為俄羅斯是最大敵人的佔26%，認為朝鮮是最大敵人滑落到9%，只有4%的受訪者認為伊朗是最大敵人。

民調指，在對美國最大敵人的看法上，各黨派選民之間存在明顯差異，共和黨人將中國列為頭號敵人，民主黨人則將俄羅斯列為頭號敵人。76%的共和黨人認為中國是美國最大敵人，但43%的無黨派人士和22%的民主黨人表示贊同。相反，47%的民主黨人將俄羅斯視為美國最大敵人，而24%的無黨派人士和6%的共和黨人贊同這一觀點。

在受訪的美國成年人中，對中國有好感的連續兩年下跌，今年降至20%的歷史新低。另在誰是世界首要經濟強國的問題上，今年有50%的蓋洛普民調受訪者選擇中國，選擇美國的只有37%。這跟去年同期相比，幾乎對調了位置。蓋洛普認為，這可能是因為過去一年美國經濟受新冠疫情影響下滑。雖然中國的整體GDP增長取得了強勁的進步，但中國仍然是僅次於美國的世界第二大經濟體。在去年同期的蓋洛普民調中，50%的美國人在誰是世界首要經濟強國的問題上選擇了美國，39%的人選擇了中國。

調查中還有一個單獨的問題是，問美國人認為哪個國家會在20年內成為全球經濟領頭羊。在這個問題上，受訪者的觀點比較平均，46%的人選擇中國，40%的人選擇美國。同樣，這與去年大多數人（53%）預測美國將擔任這一角色的情況有所轉變。去年的結果幾乎追平了2000年55%選擇美國的最高紀錄。

蓋洛普民調還指出，創下歷史新高的63%的美國人說，中國的經濟實力在今後十年對美國的重大利益構成關鍵威脅，這高於去年46%的數字。另外還有30%的受訪者稱，中國是重要但並非關鍵威脅。民調發現，認為中國的經濟崛起對美國構成關鍵威脅的人在各政黨組別都有上升，如今有81%的共和黨人、59%的無黨派人士和56%的民主黨人持這種觀點。2019年，各黨派支持者中持這種觀點的人較少，包括54%的共和黨人、47%的無黨派人士和37%的民主黨人。

此外，針對斯帕弗和康明凱將面臨出庭的消息，安格斯里德研究所公布的民調指出，77%的加拿大人認為，中加關係的任何回暖都取決於中國是否釋放二人。加拿大人對中國政府的看法仍然不樂觀：14%的人說他們對中國有好感(與去年持平)，只有11%的人主張與中國建立更密切的貿易關係。56%的人認為加拿大應該缺席2022年的北京冬奧運會。

79%的加拿大人認為，在與中國的交往中，尊重人權和法治應優先於貿易和投資機會。這是自2019年以來，持有這一觀點的人數增加了17個百分點。四分之三的受訪者同意，中方對待維吾爾族穆斯林的行為應該被稱為"種族滅絕"。這些結果是由該研究所從2月26日至3月3日，對5004名加拿大人進行的一項民意調查中發現的。