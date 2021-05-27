臉書解除對聲稱“新冠病毒是人造”帖子的審查

臉書公司的發言人5月26日向政治新聞網站Politico表示，該社交平台將不再刪除聲稱“新冠病毒（Covid-19）是人造或製造”的帖子，此舉承認了關於該病毒起源的新辯論。

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美國總統拜登當天發表聲明，要求美國情報機構加倍努力，收集和分析有關新冠病毒起源的信息，並在三個月後向他報告新冠病毒是來自動物源還是實驗室事故。他還要求國家實驗室和其它政府機構協助情報界的努力。在國會山上，兩黨對推動美國國會進行相關調查的支持也在增加。報導指，但最近的主流焦點是，新冠病毒可能意外地從實驗室里逃出來，而不是人為製造或故意釋放的說法：這些理論現在則可能在臉書上傳播。對該病毒的遺傳學研究發現它用來與人體細胞結合的蛋白質有缺陷。這些是試圖設計生物武器的人可能會避免的特徵。

此前，臉書曾在今年2月份宣布，已經擴大了將從其平台上刪除的誤導性健康聲明的清單，包括那些聲稱“新冠病毒是人造的或人為製造的”帖子。在病毒大流行期間，臉書通過與全球衛生官員協商後，更新了反對虛假和誤導性新冠病毒信息的政策，包括其正在運行的已被駁斥的不同說法。但臉書發言人周三表示，由於目前對新冠病毒的根源重新開始辯論，相關起源語言已從該名單中刪除。

臉書發言人稱，“鑒於正在就新冠病毒的起源進行調查，並通過與公共衛生專家協商，我們將不再從我們的應用程序中刪除新冠病毒是人造的說法”。該發言人在一份電子郵件聲明中說，“我們正在繼續與衛生專家合作，以跟上大流行病不斷變化的性質，並隨着新的事實和趨勢的出現定期更新我們的政策”。

報導稱，美國社交媒體公司面臨著來自國會民主黨人的巨大壓力，要求它們在整個大流行期間更有力地打擊有關病毒的錯誤信息，眾議院議員在3月份將臉書、推特和谷歌的首席執行官拉來參加有關此事的聽證會。包括推特在內的其他平台已經表示，關於新冠病毒根源的誤導性聲明也可能違反其政策。

但是臉書的舉動標誌着隨着“實驗室泄密論”獲得關注，著名的社交媒體公司正在重新審視這些規則的第一個重要跡象。推特和YouTube的發言人則沒有回復關於他們是否正在修改自己與新冠病毒起源聲明有關的政策的請求。