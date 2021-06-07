布林肯：將查清新冠病毒來源 向中國追究責任

美國國務卿布林肯（ Antony Blinken）近日在受訪時表示，拜登政府決心查清2019冠狀病毒病（COVID-19）的來源，並指美國將追究中國的責任。

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6月6日，布林肯在Axios on HBO播出的專訪中就新冠病毒溯源問題指出，“我們必須查清這個問題的最重要原因是，這是我們能夠防止下一次大流行病或至少在緩解它方面做得更好的唯一途徑。”他續指，中國仍然沒有“給予我們所需的透明度”，沒有讓國際檢查員和專家進入，也沒有實時分享信息。

布林肯強調，“這必須發生。最終，這樣做也非常符合中國的利益。” 他補充說，如果中國 “聲稱是一個負責任的國際行為者”，就必須“盡其所能提供他所擁有的所有信息，以確保我們能夠有希望防止這種情況再次發生。”

美國總統拜登5月26日通過聲明表示，已要求美國情報界加倍努力，收集和分析可能使更接近新冠病毒來源明確結論的信息，並在90天內向他報告。拜登稱，美國將繼續與世界各地誌同道合的夥伴一道，敦促中國參與國際調查，並提供所有相關數據和證據。

此外，就美國公司在中國做生意的問題，布林肯在專訪中說，“非常重要的是這些公司不幫助和教唆......中國使用監控技術鎮壓本國人民的能力，或出口這些技術，讓其他專制或獨裁政府做同樣的事情”。此前，白宮3日發表聲明宣布，拜登簽署行政命令將59家據稱與軍事或監視技術行業有關聯的中企列入交易“黑名單”，禁止美國人與名單所列公司進行投資交易。