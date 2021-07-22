被指非法擔任中國代理人 9名獵狐行動相關人員在美遭起訴

美國司法部7月22日發表聲明稱，“紐約的一個聯邦大陪審團今天提出起訴，指控九名被告在沒有事先通知司法部長的情況下，作為中華人民共和國（PRC）的非法代理人在美國行動和共謀行動，並從事和共謀從事州際和國際跟蹤活動”。九名被告中的兩名還被指控妨礙司法和共謀妨礙司法。據悉，這9人中包括一名來自中國的檢察官和一名前紐約市警察局偵探警長。

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聲明稱，“根據法庭文件，同樣來自中國的50歲的屠蘭（Tu Lan，音譯）和46歲的翟永強（Zhai Yongqiang，音譯），是補充起訴書中被指控的九人中最新的兩人。共同被告人46歲的胡吉（Hu Ji，音譯）和65歲的李敏君（Li Minjun，音譯）均來自中國；34歲的朱峰（Zhu Feng，音譯）是中國公民，居住在紐約皇後區；53歲的邁克爾‧麥克馬洪（Michael McMahon）來自新澤西州馬赫瓦；24歲的鄭聰穎（Zheng Congying，音譯）來自紐約州布魯克林；64歲的朱勇（Zhu Yong，音譯；又名Jason Zhu）來自康涅狄格州諾維奇，此前在2020年10月發布的相關刑事指控和2021年5月的相關起訴書中被起訴。第九名被告的名字仍在保密中。”

聲明稱，“根據法庭文件，被告據稱在中國政府官員的指示和控制下，對某些美國居民進行監視並參與騷擾、跟蹤和脅迫他們返回中國的活動，作為被稱為‘獵狐行動’的全球一致的法外遣返工作的一部分。補充起訴書還稱，被聘為漢陽人民檢察院檢察官的新被告屠蘭前往美國，指揮騷擾活動，並命令同謀者銷毀證據以阻礙刑事調查。”

美國聯邦代理檢察官卡蘇里斯（Jacquelyn M. Kasulis）稱，“正如指控的那樣，被告作為中國的代理人，開展了一場非法的秘密活動，騷擾和威脅目標美國居民，以迫使他們返回中國。”她說，“未經註冊的外國勢力的遊動代理人不允許在美國領土上從事對美國居民的秘密監視，他們的非法行為將受到美國法律的全面制裁。在中華人民共和國尋求將其公民遣返回國的情況下，其代理人必須向美國司法部長登記，與美國官員協調，並遵守美國法律和協議”。

美國司法部國家安全事務代理助理部長萊斯科（Mark Lesko）說，“世界各地的執法官員都按照專業的行為準則行事。他們的行為是為了執法，而不是以如此惡劣的方式違反法律。檢察官和警官不僅指揮和參與了在美國領土上的犯罪計畫，然後還試圖掩蓋它，這是對最高級別的司法的侮辱。”

報導指，起訴書中沒有提到該行動針對目標人物的名字，文件中描述他是中國前市政府官員“John Doe-1”，意即“男甲”，在2010年左右來到美國。美國司法部說，他因“貪污、濫用權力、接受賄賂”而被中國通緝，根據中國法律，這些行為最高可能被判處死刑。他的妻子“女甲”(Jane Doe-1)因“收受賄賂 ”而被中國通緝，根據中國法律，最高可判處終身監禁。

根據起訴書，這群被告密謀將目標人物的年邁的父親帶到美國，以便能夠說服他的兒子返回中國。根據起訴書，他們讓“男甲”的父親向美國當局謊報其赴美旅行的性質，並僱用私人調查員和前紐約市警察局官員邁克爾‧麥克馬洪（本案的一名被告）監視目標。

根據法庭文件，該計畫部分由來自中國的檢察官屠蘭領導，她在父親抵達美國之前飛往美國。司法部說，在屠蘭回到中國後，她繼續向該小組發布命令，說明他們應該如何進行行動。據悉，目標人物沒有返回中國，據稱他年邁的父親在離開美國後回國的飛機上對其隨行監護人員有敵意。

根據法庭文件，屠蘭告訴被告朱峰“刪除所有的聊天內容”。朱峰、胡吉和朱勇與私家偵探邁克爾‧麥克馬洪合作，收集關於“男甲”和“女甲”的情報並找到他們。美國司法部稱，三名被告已被美方拘留，其中包括邁克爾‧麥克馬洪，而其他人仍在逃。

麥克馬洪的律師勞倫斯‧盧斯伯格（Lawrence Lustberg）說，“邁克‧麥克馬洪是一位功勳卓著的紐約市警官，也是一位英雄，他對補充起訴書中的指控完全無辜，就像他對原起訴書一樣”。她說，“事實上，邁克遠沒有與任何人合謀，也沒有犯下任何罪行，他自己就是中國人的受害者，中國人欺騙了他，從未告訴他，他是在為他們工作，而不是為一家建築公司工作--這就是他們所說的”。

報導指，去年原始起訴書中的一名被告，即來自中國的美國永久居民榮靜（Rong Jing，音譯），已經在3月份認罪。美國司法部的聲明稱，“所有被告都被指控充當和共謀充當中華人民共和國的代理人，這兩項罪名的最高刑罰分別為十年和五年監禁。被告還被指控犯有州際跟蹤和密謀從事州際跟蹤行為，每項指控的最高刑罰為五年監禁”。

聲明稱，“被告人屠和朱分別被指控妨礙司法和共謀妨礙司法，每項指控的最高刑罰為20年監禁。聯邦地區法院法官將在考慮美國量刑指南和其他法定因素後決定任何判決。”2020年10月28日，美國司法部宣布對八名充當中國代理人並在美國參與“獵狐行動”的人提出起訴，其中五人被捕。據稱，這是美國首次對參與“獵狐行動”的人員提出起訴。