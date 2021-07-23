倫敦市長：倫敦向赴英港人敞開大門，撥款90萬英鎊協助落戶

截至今年3月底，有超過34300份英國國民(海外)(BNO)護照簽證的申請，英國倫敦市長薩迪克·汗（Sadiq Khan）7月22日向倫敦《金融城早報》表示，預計其中多達三分之一的申請人將選擇在英國首都定居。他向已經或打算搬到當地的香港人發出了一個明確的信息：倫敦為他們“敞開大門”。

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英國政府推出的BNO 簽證於今年1月31日生效。英國政府預計，首年將有123000至153000人循此路移英。薩迪克·汗預計指，其中很大一部分人將在倫敦定居。他說，“我們預測，來英國的人中有四分之一到三分之一會選擇倫敦。到3月底，申請簽證的人數約為34300人”。他補充說，“我們知道因為大流行病，很多人沒有來。從周一開始，香港成為綠名單上的一員。所以我必須等待，看看其中有多少人會來。”

薩迪克·汗指出，倫敦為香港新移民提供了大量的工作機會，市政廳將利用這90萬英鎊的撥款，給予社區團體和地方組織，在就業、教育和住房方面幫助新來的港人。今年 4 月，英國房屋社區及地方政府事務部推出“香港英國歡迎計畫” ，撥出4310萬英鎊協助BNO港人融入英國生活。

根據一項最近的民意調查，超過五分之二的香港移民計畫在英國開創自己的事業。薩迪克·汗說，歡迎所有來自香港的企業家，倫敦將是他們做生意的最佳地點。他說，“我們的基礎實力非常好，時區、語言、專業服務、金融服務、文化、科技和生命科學。”

薩迪克·汗說，“這個城市有大量的頂尖大學和國際學生。因此，有一條人才管道通向你的企業。但也與銀行合作，我們自己也在資金方面給予支持，以幫助你創業，擴大規模和加速發展。”

薩迪克·汗重申，英國對香港人有歷史性的承諾，若在倫敦出現就香港新移民的歧視是不能容忍的。他說，“自從冠狀病毒（大流行）開始以來，我們看到針對東部和東南亞倫敦人的仇外心理和仇恨犯罪有所增加，他們使用‘中國病毒’等短語。因此，我們必須確保我們將盡我們所能，不對來自香港的人有任何歧視。”

薩迪克·汗說，“我們作為一個城市在連續幾代人中都歡迎新來的移民，幫助他們在政治、媒體、法律、醫學、科學等方面取得巨大成就。我們有一個歡迎和給予支持的記錄。”他補充說，“我就是一個典型的例子，我是一個移民的孩子。因此，我們有支持來自海外的人的記錄，我希望你們能成為來到倫敦的一代人，並且潛力得到滿足”。