謝爾曼訪華：代表美國向河南受災民眾致以衷心慰問

美國常務副國務卿溫迪·謝爾曼（Wendy Sherman）7月25日抵達中國，開始與中方官員為期兩天的會談。謝爾曼當天通過推特表示，在前往中國之際向在河南嚴重洪災中失去親人的人表示美國的衷心慰問。

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謝爾曼25日至26日在天津計畫會與中國外交部副部長謝鋒和部長王毅舉行會見。在結束了對蒙古的訪問後，謝爾曼星期日通過推特表示，“在我今天前往中國的時候，我想向那些在河南省嚴重洪災中失去親人的人表示美國的衷心慰問。我們對所有受這場悲劇影響的人表示同情。”

美國政府高級官員24日就謝爾曼訪華向媒體進行預熱時，在提到河南洪水災情時稱，“當我們抵達天津時，我們非常清楚那裡發生的事情。我預計副國務卿將就生命損失向中方表示哀悼，並對那些失蹤的人表示慰問。”美方官員在會上還提到，針對洪水及氣候變化等涉及雙方民眾利益的問題可以成為兩國合作應對的領域。

謝爾曼周日還在推特上公布了她與美國在華商業人士代表舉行視頻會議的照片。她說，“直接聽取美國商界人士關於他們在中國所面臨的挑戰是很有價值的。拜登-哈里斯政府正在推動為美國公司在中國提供一個公平的競爭環境。”