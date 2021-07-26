福奇：不資助武漢實驗室的研究是疏忽 不否認繼續與中方合作

美國國家過敏症和傳染病研究所所長安東尼·福奇（Anthony Fauci）7月25日在接受美國有線電視新聞網（CNN）《國情咨文》節目採訪時表示，美國國立衛生研究院（NIH）若不資助武漢病毒研究所對蝙蝠冠狀病毒的研究會構成“疏忽”，並拒絕承諾今後不與中國的科學家合作。他稱，在與中方合作時 "我們一直都很謹慎"。

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美國國會參議院衛生、教育、勞工和養老金委員會7月20日舉行了題為“從聯邦角度看新冠疫情反應”的聽證會。作為作證人之一的福奇再次就新冠病毒起源和武漢病毒研究所是否得到美國政府機構資助等議題遭到了共和黨籍參議員蘭德·保羅（Rand Paul）地追問。據美聯社報導，保羅指控福奇此前在國會出席聽證時撒了謊，後者在5月份否認美國國家衛生研究院資助了武漢一家病毒學實驗室的所謂“功能增益”（gain of function）研究。對此，福奇指責保羅是在暗示他應該對新冠疫情大流行負責，並氣憤地說，保羅才是謊言製造者。

據悉，保羅已要求拜登政府的司法部長加蘭德（Merrick Garland）對福奇在參議院的證詞進行刑事調查。福奇在證詞中說美國國立衛生研究院從未資助武漢實驗室的“功能增益”研究，保羅則指責福奇的話是一個謊言。星期日，CNN的主持人傑克·塔珀（Jake Tapper）在專訪福奇的節目中提到了他和保羅最新的在參議院聽證會上的爭論。塔珀說，“我想花點時間向我們的觀眾解釋一下這是怎麼回事。對於那些探索新冠疫情（COVID）是否起源於武漢病毒研究所或是否是自然起源的人來說，存在着美國國立衛生研究院是否在該實驗室幫助資助所謂的‘功能增益’研究的問題。”

塔珀說，“‘功能增益’，其中一個定義是，科學家在實驗室中使病毒變得更致命、更有傳染性，以確定潛在的病原體和防止大流行病。現在，美國國立衛生研究院非常明確地說，美國在該實驗室資助的研究並不符合該定義。”他說，“但無論如何，福奇博士，我想問你，批評者說武漢實驗室的實驗還是有風險的，他們是否符合這個類別。而且，顯然，中國政府不是一個善意的合作夥伴。他們不允許有透明度，不允許進行真正的調查。”

塔珀說，“因此，作為未來的政策問題，鑒於中國政府不允許任何真正的調查，你是否仍然認為美國政府應該與武漢這樣的實驗室合作，特別是在專家認為有風險的研究上？”福奇回答說，“好吧，傑克，如果你回到這項研究真正開始的時候，看看它的科學原理，這是一個經過同行評議的提案，對於為什麼要做這件事的重要性給予了很高的評價，能夠去做一個關於蝙蝠群體中發生了什麼的調查，因為世界上每個人都在試圖找出最初的SARS冠狀病毒（SARS-CoV-1）的原始來源是什麼。”

福奇說，“在這種情況下，進行了研究。它是非常規範的。它被審查。它得到了進展報告。它被發表在公開文獻中。”塔珀說，“是的”。福奇補充說，“因此，我認為，如果你看一下最終支持的理由，為什麼會開始這樣做，這幾乎就像，你不追求這種研究，你就會被疏忽......”塔珀說，“沒錯，但是......”福奇接著說，“因為我們正試圖找出你如何能夠防止這種情況再次發生。”塔珀說，“但是，向前展望--比如，同行評審在看--那些是醫生和科學家在看醫生和科學家的工作......”

福奇說，“沒錯”。塔珀說，“......沒有考慮到你有一個壓迫性的中國政府這一事實......”福奇說，“有”。塔珀補充說，“......不允許有透明度。向前展望，你還有信心嗎？”福奇說，“對。展望未來，我們將始終非常、非常小心，進行各種審查，包括風險/效益比率。”他說，“所以，我會......我的意思是，如果傑克你的問題是，展望未來，我們是否會對我們所做的研究非常謹慎，好吧，我們一直都非常謹慎。而且，展望未來，我們將繼續非常謹慎地對待我們的工作。”

福奇說，“而且我們總是願意重新審查當你做研究時使用的標準，無論你在哪裡做研究。但我認為在這些事情發生的地方做研究是非常重要的。”他說，“而SARS冠狀病毒（SARS-CoV-1）起源於中國。這就是原因。如果我們開始在新澤西州的塞考克斯（Secaucus）或弗吉尼亞州的費爾法克斯縣（Fairfax County）尋找蝙蝠，這不會有太大的貢獻......”塔珀說，“是的。”福奇說，“......使我們了解到一個SARS冠狀病毒（SARS-CoV-1）的起源地。它起源於中國。”