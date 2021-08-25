羅興亞難民兒童不顧禁令舉行示威活動紀念羅興亞人遭遇的種族大屠殺四周年

據法新社報道，星期三，有數千名羅興亞難民兒童不顧禁令，在孟加拉的一個羅興亞人難民營舉行了示威活動，抗議四年前緬甸當局對羅興亞人的暴力鎮壓，並導致了羅興亞人大規模逃離緬甸，來到鄰國孟加拉。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社指出，大約有3000到4000羅興亞難民兒童參加了示威活動，他們高喊“我們要求正義”“我們要安全地返回家園”等口號，孟加拉派出數千警察和士兵在難民營附近巡邏，但沒有干預示威活動。警方稱只有數十名兒童參加了示威活動。此外一些婦女也組織了和平的集會活動，紀念羅興亞人遭遇的種族大屠殺四周年。

信奉伊斯蘭教的羅興亞人在緬甸長期遭受歧視和迫害， 2012年，居住在緬甸若開邦的羅興亞人與若開族人之間發生一起刑事案件，繼而引發大規模族裔暴力，導致近百名羅興亞人遇害、近10萬人流離失所。自此以後，羅興亞人在緬甸若開邦的處境每況愈下。 2017年8月，緬甸軍方以羅興亞人武裝襲擊了一處警察崗哨為由，對若開邦的羅興亞社區發起“清剿行動”，導致超過70萬人在短短幾周時間內逃往相鄰的孟加拉國，其中大部分是兒童、婦女和老人，而那裡當時已有20多萬此前從緬甸逃離的難民。 絕大部分逃往孟加拉國的羅興亞難民均集中居住在東南部與緬甸接壤的考克斯巴紮爾地區的難民營中。

聯合國難民署前不久指出，在過去的十年裡，成千上萬的羅興亞難民從緬甸若開邦和孟加拉國考克斯巴紮爾的難民營通過海路乘船離開。這些危險旅程的根源始於緬甸，因為那裡的羅興亞人被剝奪了公民身份以及基本權利。

對於在緬甸鄰國避難的羅興亞人來說，行動、謀生和教育方面受到限制是他們在該地區其他地方尋求未來的壓倒性因素。他們的動機具有多樣化的特點，但往往相互重疊，其中包括與家人團聚的願望。 對於那些試圖踏上旅程的人來說，風險已經明顯增加。在2020年已知的2413名旅行者中，有218人在海上遇難或失蹤。這意味着2020年的旅行死亡人數是2019年的8倍。