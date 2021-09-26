《柳葉刀》新冠委員會主席解散病毒起源特別工作組

據《華爾街日報》9月25日報導， 美國哥倫比亞大學可持續發展中心主任、經濟學教授傑弗里·薩克斯(Jeffery Sachs)表示，他已經解散了一個由科學家組成的探究新冠病毒起源的特別工作組，轉而進行更廣泛的生物安全研究。

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擔任國際醫學期刊《柳葉刀》雜誌新冠委員會主席的薩克斯說，他關閉了這個特別工作組，因為他擔心該工作組與非政府組織“生態健康聯盟”（EcoHealth Alliance）的聯繫。自2020年以來，總部位於紐約的“生態健康聯盟”一直受到一些科學家、美國國會議員和其他官員的審查和質疑，因為它利用美國政府的資金與武漢病毒研究所一起研究蝙蝠冠狀病毒，武漢病毒研究所是中國第一個新冠病毒疫情發生地的一所研究機構。

“生態健康聯盟”主席彼得·達薩克（Peter Daszak）領導了《柳葉刀》雜誌新冠委員會特別工作組，直到6月份才迴避這一角色。該委員會的一些其他成員曾與達薩克或“生態健康聯盟”機構合作開展項目。薩克斯說，“我只是不希望一個特別工作組如此明顯地涉及到整個尋找起源的主要問題之一，那就是生態健康聯盟。”特別工作組的一名成員說，被解散的該工作組沒有利益衝突，不會干擾其收集和評估關於病毒如何進入人類群體的數據的能力。

薩克斯解散特別工作組是全球科學界尋找新冠病病毒來源的最新進展。這一探索加劇了地緣政治的緊張，並引發了關於該病毒是在自然地、從動物身上、還是從實驗室或其他科學研究相關的事故中溢出後開始傳播的爭論。近幾個月來，科學家和衛生界領導人呼籲對實驗室事故的可能性進行調查，這種呼籲得到了重視。

薩克斯表示，《柳葉刀》雜誌新冠委員會將繼續研究2022年中期發表的報告的起源，但擴大其範圍，納入其他專家對生物安全問題的意見，包括政府監督和風險實驗室研究的透明度。他說，越來越多的實驗室擁有重新創造或製造新病毒的技術，但關於如何安全進行這些實驗的監管和標準卻沒有跟上。他說，“世界上有很多事情沒有經過適當的審查或向公眾解釋。”

薩克斯說，他並不在新冠病毒起源的兩種假說中選邊站。特別工作組一直在追查自然和實驗室泄漏假說的線索。薩克斯於9月中旬解散的特別工作組的成員正在討論如何繼續他們正在進行的調查。愛荷華大學微生物學和免疫學教授、特別工作組成員珀爾曼（Stanley Perlman）說，“我們將繼續進行這項重要的工作”。

報導指，薩克斯曾任命達薩克在2020年領導該特別工作組進行病毒溯源調查。這個由12名成員組成的特別工作組由世界上有關新興病毒和動物健康方面的專家組成。其中包括香港大學病毒學家馬利克·佩里斯（Malik Peiris）。他在確定2003年導致SARS爆發的冠狀病毒方面發揮了關鍵作用。該特別工作組成員還包括挪威獸醫研究所的研究和國際化部主任卡洛斯·達斯·內維斯（Carlos das Neves）；以及澳大利亞病毒學家丹妮爾·安德森（Danielle Anderson）。她曾於2019年底在武漢研究所進行了研究。

作為尋找可能威脅人類的動物中新出現的病毒的專家，達薩克一直強烈反對該病毒可能是由實驗室事故傳播的假設。他是世界衛生組織領導的一個小組的成員。該小組今年早些時候訪問了武漢，並得出結論，新冠病毒來源於實驗室泄漏的可能性極小。此外，五名特別工作隊成員與達薩克一起曾於2020年2月在《柳葉刀》雜誌上發表聯名信，譴責他們所謂的新冠病毒是生物工程的陰謀論，並於2021年7月說有更多證據支持該病毒的自然來源假說。四十年來一直從事冠狀病毒研究的帕爾曼博士簽署了這些信件，但他說他沒有與“生態健康聯盟”或武漢研究所的科學家進行研究。

由世衛組織牽頭的對起源的調查已在很大程度上停滯了數月。美國情報機構的一份報告於8月提交給拜登總統，但沒有得出任何明確的結論，部分原因是缺乏來自中國的數據。新的研究正在提供有關該病毒起源的潛在線索。法國非營利性基金會巴斯德研究所的研究人員最近報告說，在老撾北部靠近中國邊境的洞穴中發現了三種冠狀病毒，它們與大流行病病毒非常相似，可以感染人體細胞。研究人員說，這些發現表明，與新冠病毒（SARS-CoV-2）類似的病毒在自然界中循環，並可能感染與這些蝙蝠接觸的人。

一個新的美國全國新冠病毒委員會計畫在未來幾個月內加入尋找此次大流行病起源的行列，該委員會規畫小組主任、弗吉尼亞大學歷史學教授菲利普·澤里科夫（Philip Zelikow）如是說。曾擔任“9·11”委員會主任的澤里科夫說，這個由幾個基金會支持的新委員會正在組建一個特別工作組，其中包括新出現的疾病流行病專家和在高風險實驗室研究方面有經驗和關注的科學家。他說，“我們對起源問題非常感興趣。我們都認為，如果這被視為一項非政府的努力，就有可能在這方面獲得一些合作。”