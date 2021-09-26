蘇丹東部抗議頻發 示威者封鎖蘇丹港

在位於非洲東北部的國家蘇丹，示威活動自9月中旬以來封鎖了該國唯一的對外貿易港口蘇丹港。示威民眾指責大約在一年前簽署的和平協議，未能很好地保證政治代表性。示威者在封鎖了蘇丹港的港口、機場和通往首都的道路之後，周六又拿了石油設施。

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據本台RFI法文網2021年9月26日星期天報導，自9月中旬以來，蘇丹的示威者封鎖了蘇丹港。他們指責當局與不同反叛運動之間在2020年10月3日簽署的和平協議，未能保證好政治代表性。示威者在封鎖了蘇丹港的港口、機場和通往首都喀土穆的道路後，周六又拿了石油設施。

蘇丹石油出口終端遭封鎖

Image RFI Archive / Terminal pétrolier de Port-Soudan. 蘇丹港的石油設施 UNEP / Image RFI Archive

據蘇丹石油部長的說法，示威者關閉了兩條輸油管道。一條是南蘇丹用於輸送其石油到蘇丹港，另一條用於分配蘇丹進口的石油。石油出口的輸入和輸出終端已遭完全封閉。蘇丹石油部長表示，情況十分嚴重。

Image RFI Archive / le port de Suakin, au sud de Port-Soudan, est situé sur une route maritime stratégique, celle de la mer Rouge. 蘇丹港的地理位置具有戰略性。 Google/maps/ Image RFI Archive

示威領袖們表示，他們指責喀土穆和反叛團體在一年前簽署的和平協議。但蘇丹東部最大的部落之一Beja(譯作貝紮或貝賈）拒絕接受這一協議，並認為沒能保證好適當的政治代表性。

蘇丹的虛弱經濟受到威脅

通過封鎖蘇丹港，示威者嚴重擾亂了蘇丹主要通過這一港口城市所中轉的對外貿易，威脅到已經蹣跚的蘇丹經濟。