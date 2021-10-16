台灣全運會今天點火開賽

台灣全國運動會今天在新莊體育館開幕，由網球好手盧彥勳、跆拳道好手羅嘉翎一起點燃聖火，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都出席，蘇貞昌表示，新北市能在疫情中成功舉辦非常不容易。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱，總統蔡英文宣布全運會新北開幕，盧彥勳羅嘉翎點燃聖火。該報道稱，全國運動會將從今天起到21日登場，開幕典禮在裁判、各縣市代表隊進場後，新北市長侯友宜、行政院長蘇貞昌、蔡總統分別緻詞，並由蔡總統宣布全運會開始。接着舉重選手陳玟卉代表運動員宣誓。最後傳遞聖火階段，由拳擊好手林郁婷、畫船選手黃義婷，傳給“網球一哥”盧彥勳、在東京奧運奪銅的跆拳道好手羅嘉翎，由2人與全新打造的虛擬人物新北女神動畫，一同點燃全運會聖火。

蔡總統致詞時表示，今年是台灣體育大爆發的一年，“我們選手在東京奧運上展現頂尖實力和拼勁，創造史無前例的好成績，這次全運會也有好幾名耳熟能詳的東奧好手，共同參加比賽，相信他們準備好了，接受各位明日之星的挑戰。”據蔡總統指出，台灣今年在東奧的好成績絕對不是偶然，靠着各選手、教練及團隊經年累月的努力，加上政府非常重視體育發展，逐年提高預算、提出黃金計畫等，為選手量身打造訓練模式，“這些努力在今年東奧展現豐碩成果，一定要把寶貴經驗延續下去。”

蘇貞昌表示，全運會是全國最高等級、項目最多、規模最大的運動賽事，“為亞運、奧運栽培一代又一代的好選手，讓世界看到台灣，這樣大規模的運動賽事舉辦非常不簡單，特別謝謝主辦新北市侯市長率領的團隊。”

蘇貞昌指出，舉辦全運會的辛苦自己非常能體會，因為18年前台北縣主辦全運會時，他就是台北縣縣長，尤其在COVID-19疫情中舉辦全運會非常不容易，“這辛苦我特別能體會，這裡是全國人口最多的超級大縣、大市，當時總幹事就是現在的教育部潘部長（潘文忠）。”

主辦的新北市長侯友宜則說：“新北市睽違18年總算盼來了今年全國運動會，已經這麼久新北市沒有運動大賽事舉辦，新北市與有榮焉、非常難得。”據侯友宜指出，在今年5月時新北市疫情最嚴峻，“那時候我們非常猶豫跟徬徨，到底我們能不能守住疫情，讓全國運動會能夠持續辦下去，我們雖然猶豫徬徨，但我們以堅定立場告訴自己，新北市一定可以守住疫情。”雖然守住疫情，不過侯友宜強調，仍要以最高防疫標準來舉辦賽事。