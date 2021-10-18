台灣民眾民調選擇「永遠維持現狀」最多：佔五成一

聯合報今天公布「兩岸關係年度大調查」。數據顯示，在統一和獨立的五種不同選項中，選擇「永遠維持現狀」的高達五成一最多，和去年的調查結果相同。主張統一的也和去年一樣，佔一成；主張獨立的佔三成四，比去年略減一個百分點。

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這項調查中，有關台灣前途的五種不同選項分別是：儘快獨立、先維持現狀再獨立、儘快統一、先維持現狀再統一，以及，永遠維持現狀。

希望「儘快獨立」的民眾佔一成八；選擇「先維持現狀再獨立」的佔一成六；主張「儘快統一」的有4%，認為應該「先維持現狀再統一」的佔6%，而選擇「永遠維持現狀」的高達51%，另有3%沒有意見。

聯合報這項大規模調查從2010年展開，每年定期追蹤台灣民眾對兩岸關係的看法，已經是第12年。今年的調查還發現，無論民眾對台灣前途選擇哪一種選項，有六成七民眾認為目前台灣並不具備宣布獨立的實力，只有兩成四的人覺得台灣已經有能力宣布台獨，百分之八沒有意見。

分析顯示，即使是民進黨支持者和統獨立場傾向獨立者，也有超過五成承認，台灣不具備宣布獨立的實力，四成左右相信台灣已經有能力宣布台獨。

調查也發現，要維持台灣的軍事安全，四成七民眾認為應該優先改善兩岸關係，三成四覺得優先強化和美國的關係比較重要，百分之八有其他主張，一成沒意見。

在兩岸軍事關係部分，覺得兩岸軍事關係處於緊張狀態的民眾近五年逐年攀升，由2017年的四成二增加到今年的五成五，是歷次調查新高；三成一認為目前兩岸軍事關係和緩，百分之六感覺軍事關係友好。

儘管調查顯示，兩岸在政治、軍事及外交互動都偏向對立或緊張狀態，但台灣民眾仍普遍認為，兩岸開戰可能性低。如果一分代表台灣與大陸非常不可能開戰，十分代表非常可能爆發戰爭，民眾評估兩岸發生戰爭的可能性，得分平均為四點一分，評分和去年相當，但比十年前增加一分。

對於蔡英文總統處理兩岸關係的表現，去年以好評居多，四成八滿意，四成不滿意；今年調查評價逆轉，滿意比率降至四成，不滿意比率則增加到四成八。