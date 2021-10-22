李雲迪涉嫖娼 遭取消音樂家協會會員資格 演藝生涯恐終結

中國著名鋼琴家李雲迪昨晚傳出因“嫖娼”而遭拘留的消息引發熱議和嘆息之際，中國音樂家協會今早聲明取消他的會員資格，中共官媒也一致譴責，由分析指他可能在幾年時間內被禁演，有可能將永遠無法再繼續演藝行業。

廣告 繼續瀏覽後續

北市公安局朝陽分局官方微博昨晚公布李雲迪涉及嫖娼並被行政拘留的消息後，中國音樂家協會今天一早隨即發布聲明指李雲迪嫖娼事件“產生了極其惡劣的社會影響”，因此取消其他的會員資格。成立於1949年7月的中國音樂家協會“是中國共產黨領導的由全國各民族音樂家和音樂工作者組成的專業性人民團體”。

另據報道，李雲迪母校四川音樂學院摘掉“李雲迪鋼琴工作室”牌子。報道稱，川音2012年成立鋼琴藝術研究院，聘請李雲迪為副院長和鋼琴專業教授。2014年，李雲迪首次回母校上大師班。目前，川音官方網站和官方微博已經刪掉李雲迪的相關信息。

中央社報道，消息出來後，中國各官媒隨即齊聲砲轟，其中環球網發表的“銳評”表示，“明星不要指望輿論的‘包容’”、“做明星，不僅不能去煙花巷逍遙，還必須與金錢、流量賦予的其他誘惑做長期抵抗“。

央視網旗下微博“快看“則引述律師分析，除因嫖娼而被行政拘留，李雲迪還可能被演藝公司追究違約責任，嫖娼事件將使李雲迪無法再上綜藝節目面臨合同違約的責任，可能要賠付違約金，”有可能他終身都不能從事演藝行業，也有可能經歷幾年的禁演期限”。

39歲的李雲迪有“鋼琴王子”的美稱，18歲時拿下2000年第14屆蕭邦國際鋼琴大賽金獎，是首位獲得此一殊榮的中國鋼琴家，並且是當年蕭邦國際鋼琴大賽首獎連續兩屆從缺後獲獎。