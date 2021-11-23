民調：香港的疫苗陰謀論指數最高 學者指與民眾對制度缺乏信任有關

根據一項民意調查顯示，在六個發達地區中，港人對接種針對武漢肺炎病毒疫苗的陰謀論指數最高，達0.14，而願意接種疫苗和相信疫苗有效的比率，亦是各地中最低的，不足5分；其次是日本。研究團隊發現，民眾對制度愈缺乏信任，愈會相信疫苗是為了追蹤和監控市民等陰謀理論，香港、韓國和新加坡便是例子。

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香港已接種疫苗的總人數超過470萬，但接種兩劑疫苗的，只佔人口六成，加上日均疫苗接種量已由高峰期的六萬多劑下跌至近日的八千多劑，負責調查的三名香港城市大學學者認為，香港疫苗接種漸漸出現瓶頸，這除了因為香港長期維持低感染和零確診，令市民欠缺接種誘因外，社會心理因素亦是疫苗猶豫（vaccine hesitancy）的原因。

研究團隊在6月15日至30日期間，以隨機抽樣的網上問卷，在香港、日本、新加坡、韓國、英國和美國等六個地區訪問了7266名18到65歲的成年人。結果發現，以7分為滿分，港人的疫苗接受率只有4.69分，次低的是5.17分的日本，兩者的得分均低於六區的總體平均值；至於接受率最高的，則是英國(6.08分)，次高的是5.87分的新加坡。

結果又顯示，就相信疫苗可以減低自己染疫及其併發症機率的程度上，香港得分最低，只有4.83分；次低亦是日本，只有5.2分；兩地均低於平均值。至於最相信疫苗有效性的，繼續是英國(5.74分)和新加坡(5.53分)。團隊認為，兩條問題的結果反映，港人較其他五個受訪地區對疫苗有更大程度的質疑。

研究團隊又以疫苗是為了追蹤及監控市民、為了讓藥廠賺更多錢，以及疫苗是為了修改人們基因等三條問題量度各地的疫苗陰謀論指數，香港在三條問題都是最高或次高分，結果，以受訪地區總體平均值為0，香港的陰謀論指數最高，達0.14，其次是新加坡(0.12)、美國(0.05)及日本(0.03)；餘下的英國和南韓則為負數。團隊認為，結果顯示，愈相信陰謀論的民眾，愈懷疑疫苗成效。

另外，團隊根據各地人民對政府的信任度與相信疫苗是為了追蹤及監控市民的提問結果作對比，發現民眾對制度愈缺乏信任，愈會相信疫苗是為了追蹤和監控市民，香港、韓國和新加坡有相似的趨勢；但在日本及英美，趨勢則有不同。

是項研究由城大公共政策學系研究助理鍾曉烽和溫健民，以及同系副教授鄭煒進行，以《失信社會的疫苗陰謀論——跨地域研究啟示》為題，今(23日)天在《明報》刊登。