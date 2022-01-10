烏干達停課近兩年後終於復學
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位於東非中心地帶的內陸國烏干達，Covid-19疫情導致學校停課已近兩年之久。失學的年輕人四處遊盪成為社會問題。如今，學校在周一終於重新開學了。本台RFI法文網在最新一集«非洲報道»專欄（Chronique Reportage Afrique）節目中刊出了在烏干達首都坎帕拉（Kampala）通訊員的現場採訪報導。
據本台RFI法文網2022年01月10日星期一報導，烏干達為了控制Covid-19疫情的蔓延，學校停課近兩年之久。本周一，學生們終於能夠重新回校上課了。但當局預測，近30%可能有輟學的風險。提到的理由包括，烏干達全境少女早孕大幅增加。就此，本台RFI通訊員在烏干達首都的Mulimira街區做現場報導。
本台RFI通訊員露西（Lucie Mouillaud）在其發自坎帕拉（Kampala）的採訪報導中說，現年16歲的少女娜卡特（Nakate）自Covid-19疫情以來沒有回過學校。這次開課，她也不回校了。因為，她在幾個月前懷孕了，如今要為嬰兒的誕生做準備。娜卡特（Nakate）在接受採訪時解釋說，她首先要養育自己的嬰兒，等他長大，她有可能找到一份工作。寶寶快要出生了，她不能無動於衷。
學校停課導致少女早孕
在2020年3月學校停課前，娜卡特（Nakate）曾夢想繼續學習，為了開一間髮廊。她之前從來沒有想過會要棄學。娜卡特（Nakate）說，她那時處於將要完成高中四年學業之際。如果學校沒有停課，她不會懷孕。不去學校，待在家裡，她無事可做，在街區里遊盪。沒有足夠的食物，也是問題的一部分。
在Mulimira街區，市政工作人員Victoire嘗試着儘可能地去幫助處於困境中的少女。自疫情大流行起，早孕人數呈數倍增長。Victoire接受採訪說，在這個街區里，統計到三十多名少女早孕。肯定還有一些是他們所不知道的。以前沒有這麼多，在疫情之前，每年只有一例或兩例。但自Covid-19以來，這真是太多了。
烏干達兒童輟學原因多
自2020年初到2021年9月，烏干達統計到的少女早孕超過65萬宗。該國兒童援助協會的創始人指出，這只是導致大量學生輟學的眾多問題之一，而絕非唯一的問題。他表示，有一些兒童還遭到剝削和侵襲。許多人開始工作，幫助他們的父母，比如在街頭販賣商品，導致他們失去了學習的動力。還有許多父母沒有充足收入來源支付學費。這也是問題。烏干達當局認為，總共有150萬兒童將不重返學校。