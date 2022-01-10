烏干達停課近兩年後終於復學

位於東非中心地帶的內陸國烏干達，Covid-19疫情導致學校停課已近兩年之久。失學的年輕人四處遊盪成為社會問題。如今，學校在周一終於重新開學了。本台RFI法文網在最新一集«非洲報道»專欄（Chronique Reportage Afrique）節目中刊出了在烏干達首都坎帕拉（Kampala）通訊員的現場採訪報導。

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據本台RFI法文網2022年01月10日星期一報導，烏干達為了控制Covid-19疫情的蔓延，學校停課近兩年之久。本周一，學生們終於能夠重新回校上課了。但當局預測，近30%可能有輟學的風險。提到的理由包括，烏干達全境少女早孕大幅增加。就此，本台RFI通訊員在烏干達首都的Mulimira街區做現場報導。

RFI Image Archive / Plus de 650 000 grossesses précoces ont été enregistrées en Ouganda entre début 2020 et septembre 2021. Ici, une Ougandaise avec son enfant dans les rues de Kampala en temps de Covid-19. (Illustration) AFP - ISAAC KASAMANI / RFI Image Archive

本台RFI通訊員露西（Lucie Mouillaud）在其發自坎帕拉（Kampala）的採訪報導中說，現年16歲的少女娜卡特（Nakate）自Covid-19疫情以來沒有回過學校。這次開課，她也不回校了。因為，她在幾個月前懷孕了，如今要為嬰兒的誕生做準備。娜卡特（Nakate）在接受採訪時解釋說，她首先要養育自己的嬰兒，等他長大，她有可能找到一份工作。寶寶快要出生了，她不能無動於衷。

學校停課導致少女早孕

在2020年3月學校停課前，娜卡特（Nakate）曾夢想繼續學習，為了開一間髮廊。她之前從來沒有想過會要棄學。娜卡特（Nakate）說，她那時處於將要完成高中四年學業之際。如果學校沒有停課，她不會懷孕。不去學校，待在家裡，她無事可做，在街區里遊盪。沒有足夠的食物，也是問題的一部分。

RFI Image Archive / Ouganda : les élèves passent devant des affiches murales appelant à des mesures de restriction contre le Covid-19 à l’école primaire de Nalya, à Kampala, ce lundi 10 janvier 2022, jour de la rentrée des classes après une fermeture des cours pendant près de deux ans. (Photo d'illustration) AFP - BADRU KATUMBA / RFI Image Archive

在Mulimira街區，市政工作人員Victoire嘗試着儘可能地去幫助處於困境中的少女。自疫情大流行起，早孕人數呈數倍增長。Victoire接受採訪說，在這個街區里，統計到三十多名少女早孕。肯定還有一些是他們所不知道的。以前沒有這麼多，在疫情之前，每年只有一例或兩例。但自Covid-19以來，這真是太多了。

烏干達兒童輟學原因多

自2020年初到2021年9月，烏干達統計到的少女早孕超過65萬宗。該國兒童援助協會的創始人指出，這只是導致大量學生輟學的眾多問題之一，而絕非唯一的問題。他表示，有一些兒童還遭到剝削和侵襲。許多人開始工作，幫助他們的父母，比如在街頭販賣商品，導致他們失去了學習的動力。還有許多父母沒有充足收入來源支付學費。這也是問題。烏干達當局認為，總共有150萬兒童將不重返學校。