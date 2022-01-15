德國：奧密克戎已成主要感染

德國受到奧密克戎變種病毒衝擊，感染數據近日來快速攀升。周六，德國再次創下感染新記錄，七天感染率高達497.1。此前的記錄是2021年11月29日的485.1。周六新增感染病例超過92000例。

廣告 繼續瀏覽後續

柏林羅伯特科赫傳染病研究所所長威勒已證實，奧密克戎已成為德國的主流病毒。雖然奧密克戎傳播性更強，但感染癥狀相對溫和，感染者住院率在下降。

據德國電視一台報道，德國衛生部長勞特巴赫周五在柏林表示，由於感染數據不斷攀升，奧密克戎有可能在德國過早地全面擴散。德國的策略是，大力促進接種疫苗，盡量延緩奧密克戎大流行潮。勞特巴赫呼籲人們追隨理性，接種疫苗。疫苗接種中心將開放到今年年底。據這位衛生部長的消息，奧密克戎的擴散在德國比在其他國家要緩慢。數周前，感染數據翻倍需要4.5天，現在則需要6.5天。通過防疫措施，德國的社會交際只有病毒爆發前的約50%。

據科赫研究所周六的數據，德國現有75%的公民接種了第一劑疫苗，72.6% 接種了兩劑，46.6%的人接種了三劑疫苗。但德國仍有20%以上的人沒有接種疫苗。根據病毒學家德羅斯滕的消息，德國60歲以上的人有近300萬人還沒有接種疫苗。

但新冠疫情繼續分化德國社會，每個周末都有反對防疫措施的示威遊行。據德國電視一台報道，周六，在德國多個城市，成千上萬的人重又走上街頭，抗議或遊行居多。在佛萊堡有8500人上街遊行，反對防疫措施和接種疫苗。在漢堡則有3000人上街，抗議新冠病毒否認者。在慕尼黑、杜塞爾多夫、奧斯納布呂克等城市也出現了反對防疫措施的遊行。