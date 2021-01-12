社群媒体封杀川普帐号 震惊欧洲

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎11日电） 社群媒体巨擘推特决定永久封杀美国总统川普帐号，让欧洲一些人士感到震惊，德国总理梅克尔认为这么做有问题。

推特此举也再度引发有关社群媒体规范的辩论。

美国国会大厦上周遭示威群众攻占，部分要归咎川普，推特（Twitter）因此以有进一步煽动暴力之虞为由，永久停用川普的推特帐号。

脸书（Facebook）、Instagram及Snapchat现在都有自家禁令，引发全球一片哗然。

欧盟内部市场事务执委布勒东（Thierry Breton）已提两项欧盟加强管制数位巨擘的提案，他认为，推特这次的决定完全有别以往，并投书美国政治新闻机构Politico指出这是「社群媒体的911时刻」。

美国网路巨擘时常被控对社群媒体握有太大权力，多国政府均已要求让他们面临更多规范。

德国总理梅克尔（Angela Merkel）发言人塞柏特（Steffen Seibert）表示，梅克尔认为川普的帐号遭到永久封锁是有问题的。他还说，言论自由有可能被干涉，但要符合立法机关界定的管制范围，而非由社群媒体公司的管理阶层来决定。

法国经济财政部长勒麦尔（Bruno Le Maire）也认为如此。他告诉法国国际广播电台（RFI）：「要规范数位巨擘，不能让数位寡头自己来做。」

俄罗斯反对派领袖纳瓦尼（Alexei Navalny）也批评推特根据「情感和个人政治偏好」做出这种「令人无法接受的审查制行为」。

数位法专家吉赛尔（Florence G'sell）称推特这项决定犹如「地震」。她告诉法新社，欧盟打算制定实施仲裁决定的程序，藉此对社群媒体这类决策提出质疑，以及能否透过第三方解决争端。她强调，有必要在大西洋两岸祭出相关规范。

她说：「我认为社群平台都已准备好合作，但我们不能太天真，尤其其中牵涉巨大财务利益。他们从两极化中大大获利。」

© 2021 AFP