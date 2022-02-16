神父仪式讲错台词26年 恐数千人得重新受洗

（法新社凤凰城15日电） 美国1名神父26年来在主持洗礼时讲错台词，受到影响的天主教徒恐达数千人，且他们可能因此必须重新受洗。

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圣洗是入门圣事中最先领受的一件。而神父艾兰哥（Father Andres Arango）26年来主持仪式时都说，「我们」（We）因父及子及圣神之名给你付洗，而非梵蒂冈认可的「我」（I）因父及子及圣神之名给你付洗。

凤凰城主教欧姆斯泰德（Thomas J. Olmsted）说：「并不是社区的人在为某人施洗，并将其纳入基督的教会，而是基督，且只有基督，主持所有的圣礼。因此，施洗的是基督。」

教区发言人柏克（Katie Burke）今天告诉法新社，艾兰哥的错误直到2020年年中被发现，那时他已担任神父超过1/4世纪了。

柏克说：「艾兰哥神父从他刚开始从事神职时就用错了字，但直到去年夏天才教区才知道此事。」

「我没有1995到2021年间受洗的确切人数，但我认为应该有数千人之多。」

柏克表示，错误曝光后，艾兰哥神父便不再继续他往常的工作，「以全职事工的方式，帮助并弥补受此事影响的人」。

「教区正和艾兰哥神父及他过去服务的教区合作，通知所有受影响的信众，并安排重新举行圣洗圣事。」

许多忧心忡忡的教区居民担心圣洗无效会影响婚姻，烦恼自己需不需要告解，对此，教区也设立网页提供相关解答。

圣洗圣事是加入教会的门槛，是各项圣事中最先领受的一件。洗礼仪式中的主要部分，是施行洗礼者在领洗者的头上倒水或将他浸于水中。

© 2022 AFP