神舟十三号王亚平出舱 中国女性漫步太空第一人

（法新社北京8日电） 中国当局今天表示，神舟十三号女航天员（太空人）王亚平成功在太空进行漫步，成为第一位在太空漫步的中国女性太空人。

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中国载人航天工程办公室宣布，北京时间11月8日1时16分，经过约6.5小时的出舱活动，神舟十三号太空人团队完成既定任务，太空人翟志刚、王亚平，平安返回天和核心舱。

神舟十三号3位太空人翟志刚、王亚平、叶光富是在10月16日升空，预计在太空驻留180天。

法新社报导，中国在探测器「天问一号」着陆火星、派探测器前往月球后，天宫太空站是中国朝太空强权迈进的最新之举。

天宫太空站的核心舱今年稍早进入预计轨道，太空站预计于2022年前开始运作。

王亚平和同事翟志刚7日晚间步出核心舱，并朝摄影机挥手。两人在机械臂支持下，进行机械臂悬挂装置与转接零件安装作业。

中国载人航天工程办公室宣布「这是神舟十三号太空人乘组首次出舱活动，也是中国航天史上首次有女太空人参加的出舱活动。出舱活动取得圆满成功」。

天宫太空站预计使用至少10年，这3名太空人是第二组抵达团队，王亚平则是第一位到访的女性太空人。

这次任务指挥官翟志刚曾是战斗机飞行员，在2008年成为第一位进行太空漫步的中国太空人。

© 2021 AFP