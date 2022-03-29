神隐多个月 英国女王出席亡夫追思礼拜

（法新社伦敦29日电） 身体微恙的英国女王伊丽莎白二世神隐多月后，今天首度现身公开场合，参加在西敏寺举行的亡夫菲立普亲王感恩追思礼拜。菲立普亲王去年以高龄99岁辞世。 下个月将满96岁的女王自从去年10月底住院一晚后，就不曾出门现身高调公开活动。

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英国女王由于身体状况不佳，包括感染COVID-19（2019冠状病毒疾病）后仍有轻微后遗症，加上走路与久站都有困难，3月14日于最后一刻宣布不参加大英国协日（Commonwealth Day）庆祝活动。

白金汉宫今天在追思礼拜开始前约2小时，才证实女王将会出席。

与其他家族成员及宾客不同，女王从侧边入口进入西敏寺，拄着助行拐杖，在62岁二儿子安德鲁王子协助下就座。

这是安德鲁王子在美国的性侵民事诉讼达成和解后，首次公开露面。

安德鲁王子和弟弟爱德华王子坐在第一排相邻位置，他的大哥王储查尔斯、姊姊安妮公主和女王则隔着走道坐在另一边。 菲立普亲王与女王结缡73载，去年4月9日逝世时，距离他满百岁仅余几周。他逝世前不久曾因心脏疾病接受治疗。

菲立普亲王举行葬礼的那段期间，英国仍实施严格防疫措施，受限于仅30人能出席葬礼，排练已久的葬礼计画派不上用场，女王也仅能独坐哀悼亡夫。

今天的追思礼拜则有1800人能够出席，并有机会纳入原订计画，包括进行讲道、祈祷，并演奏菲立普亲王亲自挑选的音乐。

王室成员、外国王室代表与政要出席，加上传统英格兰教会礼拜，以及西敏寺外聚集的大批民众，给人一种生活回归常轨的印象。 但这对英国王室而言是发生许多事件的一年，也令人越来越感觉到一个时代似乎即将迈入尾声。 大多数焦点都在女王的健康问题。她去年底在温莎城堡招待世界领导人，又在卡地夫（Cardiff）的威尔斯议会开幕仪式发表演说后，却传出无预警住院。 医师指示女王必须休息，她因此取消一系列重要活动，包括去年11月招待前来参加联合国气候峰会的各国领导人。

© 2022 AFP