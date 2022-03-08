禁俄石油与天然气进口 美国与欧洲盟友无共识

（法新社华盛顿7日电） 美国今天表示，因莫斯科入侵乌克兰而对俄罗斯石油与天然气进口祭出的禁令，都应该透过不同于与西方盟友同步制裁的角度来考量。

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白宫新闻秘书莎琪（Jen Psaki）告诉记者，「我会以不同于过去协同行动的角度来思索」，强调在俄罗斯能源资源上，欧洲与美国面临的「情况截然不同」，尤其是德国。

部分欧洲国家高度依赖俄罗斯石油与天然气，而美国有自己的重要来源。

莎琪说：「在能力与产能上，我们的状况与欧洲非常不同，因为比起欧洲国家，我们进口的俄罗斯石油占比很小，但这也是因为我们自己的石油产能较大。」

她指出，美国总统拜登「目前尚未」对实施单边禁令做出决定，民主党与共和党国会议员仍在研拟禁止俄罗斯石油进口到美国的草案。

在制裁俄罗斯上，白宫致力别让目前大致为统一阵线的局面出现嫌隙，今天却在能源禁令方面出现了裂缝，依赖俄罗斯石油的德国发表让人听起来不顺耳的声明。

白宫表示，这个问题是在美国、法国、德国与英国领袖今天针对乌克兰冲突举行的视讯会议上提出。

美国发表声明说，拜登、马克宏（Emmanuel Macron）、萧兹（Olaf Scholz）与强生（Boris Johnson）「重申，他们决意持续提高俄罗斯需为无端且无理入侵乌克兰付出的代价」。

法国会后发出声明强调，领袖决意加重对俄罗斯与其盟友白俄罗斯的制裁；英国表示，4国领袖「同意持续对俄罗斯施压，在外交与经济方面孤立（俄罗斯总统）蒲亭」。

然而，柏林的声明没有提到制裁，但聚焦在向遭包围地区提供人道援助议题上，4国领袖也在会议上讨论了这个问题。

萧兹今天稍早表示，俄罗斯的能源进口对欧洲人生活为「必不可缺」，告诫西方制裁时不要禁止俄罗斯石油与天然气进口，这么做将让欧洲的能源安全处于风险中。

拜登面临美国国会议员日益加重的压力，他们要求切断蒲亭政府的重要收入来源，但由于此举可能引发与欧洲领袖间的分歧，并加剧美国快速上扬的通货膨胀率，更进一步动摇拜登在美国人心目中的地位，他目前还没有这么做。

© 2022 AFP