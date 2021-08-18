禁德州强制规定戴口罩 州长参加室内活动后确诊

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（法新社华盛顿17日电） 一直强烈反对强制规定戴口罩的美国德州州长艾波特，昨天参加一场室内公开活动后，今天证实COVID-19（2019冠状病毒疾病）筛检呈阳性反应。

艾波特（Greg Abbott）的发言人迈纳（Mark Miner）发表声明说，艾波特已完整接种疫苗，「每天都接受采检」，今天首度验出阳性。

声明又说：「州长将在州长官邸隔离，持续每天接受采检。」迈纳说，艾波特正在接受抗体鸡尾酒疗法。

声明又说，艾波特「身体状况良好，目前没有症状」。

「当局已通知今天与州长密切接触的每一个人。德州第一夫人希西利亚．艾波特（Cecilia Abbott）采检呈阴性。」

共和党籍的艾波特是全美最强烈反对强制规定戴口罩的州长之一。他同时签署命令，禁止州内地方政府与接受公共资金的实体强制规定施打疫苗。

但他的命令引发反弹，德州内有多个学区无视州法，自行实施口罩佩戴令。

曾角逐民主党总统候选资格的前德州圣安东尼奥市市长卡斯楚（Julian Castro）在推特发文说：「从第一天起，州长艾波特就将自己的共和党基层政治置于公共卫生之上。」卡斯楚推文还附上艾波特昨晚在共和党室内活动竞选的影片，可见到有数十名与会者没有戴口罩。

「我希望他迅速康复。我也希望他能替德州的孩童与家庭着想，日后采取更负责任的行动。」

卡斯楚在另一则推文提到：「这个病毒像野火般肆虐德州各地，连儿童都无法幸免。我希望州长现在能重新考虑禁止学校规定戴口罩的立场。」

截至今天，德州有约1万2000人染疫住院，为今年1 月以来新高，当中逾1/4被送进加护病房。上星期末尾时，州内至少75间医院通报院内的加护病房全满，无法收治更多患者。

© 2021 AFP