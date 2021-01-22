禁止核武器条约正式上路 联合国及教宗予以肯定

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（法新社纽约联合国总部22日电） 获120多国支持的「禁止核武器条约」今起生效，不过这个重要的里程碑却因为世界几个拥核强权未加入连署而蒙上阴影。

法新社报导，虽然美英法俄中等主要拥核国，及唯一被原子弹轰炸过的日本都没有加入「禁止核武器条约」（Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons），联合国和教宗仍给予这项条约肯定。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）透过声明表示：「这项条约是迈向世界非核化目标的重要一步，也对以多边方式减裁核子军备展现出强而有力的支持。」

他肯定「20多年来的第一项减裁核子军备多边条约」，并呼吁「所有国家共同努力，以实现促进共同安全和集体安全的抱负」。

这项条约试图禁止使用、研发、制造、测试、部署、储存核武，并以核武发出威胁。

教宗方济各（Pople Francis）20日也在公开接见活动中，预告这项条约即将上路。

教宗表示：「滥用核武会立即影响大量的人，还会对环境造成长期破坏。这是第一项明确禁止使用这类武器且具有法律约束力的国际工具。」

「我强烈鼓励所有国家和所有人做出果断努力，以增进世界非核化的必要条件，并促使人类当今亟需的和平与多边合作得以进展。」

不过日本身为唯一遭原子弹轰炸过的国家，却没有加入这项条约，对此日本防卫大臣岸信夫表示，「拥核国都不参加的条约，不得不对其有效性感到怀疑」。（译者：李佩珊/核稿：张佑之）

© 2021 AFP