禁跨性别者参加女子组赛事 国际泳总另设比赛项目

（法新社布达佩斯19日电） 做为新政策的一环，国际游泳总会（FINA）今天决定，将在某些赛事为跨性别者设立「开放」项目，但也将禁止跨性别者参加女子组赛事。

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随着体育圈为兼具包容性与多元性，同时确保没有不公平的优势存在，跨性别运动员的权益成了相关讨论的一大焦点。

美国宾州大学跨性别游泳选手汤玛斯（Lia Thomas）今年稍早赢得女子500公尺自由式金牌，成为在全美大学体育联盟（NCAA）一级泳赛史上首位夺冠的跨性别运动员，引发更多讨论。

汤玛斯曾表达争取奥运参赛权的愿望，但FINA的新规定将让汤玛斯被拒于门外。

FINA成员听取由医学、法律和体育领域顶尖人士所组成的跨性别小组报告后，在FINA特别大会上做出决策，堪称是所有奥运项目主管机构中最严格。

FINA新政策规定，由男变女的跨性别运动员唯有符合FINA要求才能取得参赛资格，意即要能证明男性在未历经所谓「谭纳阶段」（Tanner stages）第2阶段青春期或12岁前就转换性别，以发生时间较晚者为准。

这项政策交由在匈牙利普斯卡斯球场（Puskas Arena）参加大会的152个具有投票权的国家泳协成员 决定，最后以约71%的多数通过。

FINA主席穆沙兰（Husain Al-Musallam）说：「我们必须保护运动员参赛的权利，但也得在赛事中保持公平，尤其是FINA办的女子组赛事。」

「FINA将永远欢迎每一位运动员。开放组的设立，将意味着每个人都能有机会参加菁英级的赛事。这是前所未见的，因此FINA将需要带头来做。我希望在这个过程中，所有运动员都能感受到自己是被纳入其中，得以发展理念。」

FINA新政策也开放参赛权给那些「完全性雄激素不敏感，因此未能经历男性青春期」的人。

在谭纳标准第2阶段开始或12岁前就抑制男性青春期的游泳选手，之后也持续将血清（或血浆）中的睾酮浓度保持在2.5nmol/L以下者，也获准参加女子组赛事。

© 2022 AFP