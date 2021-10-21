福尼耶关键三分弹 助尼克击败老东家塞尔蒂克

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美国职篮NBA纽约尼克今天在家迎战波士顿塞尔蒂克，两队一路激战，历经两次延长才分出胜负。尼克在去年还身披绿衫军战袍的福尼耶（Evan Fournier）砍进三分球后将比分超前，最终4分险胜。

之前染上COVID-19（2019冠状病毒疾病）的布朗（Jaylen Brown），在康复后于此役轰下生涯新高的46分，而塔特姆（Jayson Tatum）今天在比赛结束前1分5秒完成一次「3分打」，让塞尔蒂克一度以134比133取得领先。

福尼耶在比赛结束前56秒，砍进他在延长赛期间的第4记三分球，让尼克超前，罗斯（Derrick Rose）在比赛结束前22秒的两分，则让尼克锁定胜利。

在总教练乌度卡（Ime Udoka）掌兵符的首场例行赛，塞尔蒂克靠史玛特（Marcus Smart）在第4节结束前砍进压哨的三分球，以116比116将比分扳平，并把比赛逼进延长赛。

尼克的巴瑞特（R.J. Barrett）此役获得19分，且全部都是在前两节结束后才拿下的，杜平（Obi Toppin）则是拿下14分，沃克（Kemba Walker）对上前东家塞尔蒂克，拿下10分、8篮板、3助攻。

塔特姆此役拿下20分、11篮板，但包括三分球15投2中在内，30次出手只命中7球。塔特姆这名美国队拿下东京奥运男篮金牌的成员，在第一次延长赛结束前，一次跳投失手，让塞尔蒂克错失胜利。

© 2021 AFP